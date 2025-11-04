「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われた。地元スポーツ専門局「Ｓｐｏｒｔｓ ｎｅｔ ＬＡ」でド軍専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが自身のインスタグラムを更新。「みんな愛してる！ＬＡ」と記し、パレードのバスの上で撮った選手らの写真を投稿した。

大谷翔平投手と真美子夫人がほほを寄せ合うようにしてレンズに向かって笑みを浮かべる写真。ベッツ夫妻やフリーマン夫妻、妻を後ろから抱き寄せるロハス夫妻、バスから乗り出してファンの声援に応えるマンシー夫妻、見つめ合うカーショー夫妻と、２ショットを中心に投稿した。

中には記念撮影に応じるベッツとフリーマンのＭＶＰコンビや、肩を組んだ山本と園田通訳の写真も。フォロワーからは「待って、これ、実はすごく貴重♥」「素晴らしいスナップ！シェアしてくれてありがとう！」「素晴らしい写真！！１年間お疲れさま」「すべて素晴らしい写真だが、エレンとクレイトン（・カーショー夫妻）の写真は私のお気に入り」などとコメントが。日本語でも「素敵な写真をありがとうございます♥」「素敵な写真♥」などの声が寄せられた。