くふうハヤテは４日、本拠地のちゅ〜るスタジアム清水でトライアウトを実施した。書類審査を通過した６９人中６３人が、１次試験に臨んだ。５日の２次試験には、合格者とＮＰＢ１２球団でプレーした７選手、くふうハヤテ所属の再受験２選手が参加する予定。最終的な合格通知は、１２月までに発表される。

参加者には、阪神・佐藤輝明内野手の弟で、関西独立リーグ堺シュライクスの佐藤太紀外野手や、元オイシックス松尾翔二朗外野手の姿もあった。松尾が合格すれば、２年前に新設されたイースタン・リーグのオイシックス、ウエスタン・リーグのくふうハヤテ両球団に所属経験を持つ初の選手となる。

この日のトライアウトは午前１０時半に開始。午前中は３０メートル走２本、立ち幅跳び、メディシンボールスロー、筆記試験が行われ、午後には投手がピッチングを披露し、野手は打撃やノックなどでアピールしていく。

〇…静岡県勢では、静岡商の技巧派右腕・山本敢生投手、東海大静岡の徳山俊内野手、掛川西高出身で新潟医療福祉大硬式野球部出身の後藤響投手らが参加。静岡商・山本は６種類の変化球を操る技巧派右腕で、巨人の新人テストを受けたものの不合格だった。「もう後がない状況なので、ここで決めたい」と意気込みを語った。