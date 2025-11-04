運動の楽しさを知ってもらおうと、プロサッカーチーム「ロアッソ熊本」のスクールコーチが小学生にサッカーを教えました。

【写真を見る】サッカーって楽しい！ 小学生が「ロアッソ熊本」スクールコーチと一緒に体を動かす「きずなキャラバン」

ロアッソ熊本スポーツクラブでは、子どもたちにサッカーを通じて体を動かす楽しさや、チャレンジすることの大切さを伝える「きずなキャラバン」を定期的に実施しています。

11月4日は、熊本県菊陽町の小学校で小学2年生を対象に行われました。

子ども達はまず、サッカーボールを使わずに体を動かすことから始め、ボールを慎重に蹴ったり止めたりして、ドリブルやシュートを練習。ミニゲームでは元気いっぱいに走り回り、プレーを楽しみました。

参加した小学生「とっても楽しかったです。コーチにも教えてもらって、サッカーがちょっと苦手だったけど、サッカーやってみて好きになりました」

「きずなキャラバン」はこれまで幼稚園などで実施していましたが、「今後は対象を小学生にも広げていきたい」としています。