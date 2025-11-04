現役高校生のシンガー・ソングライターtuki．が、来年4月に韓国で公演する。韓国メディアのザ・ファクトは4日「日本はもちろん海外でも大人気の新星 韓国で2回公演が確定」の見出しで詳報した。

tuki．韓国公演の主催社レッドスリーパーズは同日「tuki．が26年4月11日と12日、（ソウル郊外の）仁川（インチョン）インスパイアアリーナで初の来韓公演を行う」と発表した。

ザ・ファクトは「tuki・23年9月、14歳の年齢で発表した『晩餐歌』が空前のヒットを記録し、一気に日本で最も注目されるシンガー・ソングライターに浮上した新星。神秘的な感性を持ったサウンドと独特な歌詞、年齢を忘れさせるボーカルは日本はもちろん海外でも大きな話題を集め『2024日本レコード大賞』特別賞を受賞し、『2025ミュージックアワードジャパン』最優秀新人アーティスト賞受賞、『紅白歌合戦』出演などの成果につながった」と説明した。

今回のツアーで、初めて韓国を訪れるtuki．は「晩餐歌」など代表曲を韓国の観客の前で披露する予定。また、公演の全体コンセプトと演出まで直接参加しているという。