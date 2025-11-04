5年ぶり「三角チョコパイ ティラミス」発売、チーズチョコクリーム&コーヒークリーム入り【マクドナルド】

日本マクドナルドは11月5日、「三角チョコパイ ティラミス」(税込190円〜)を5年ぶりに発売する。

全国の「マクドナルド」(一部店舗を除く)で取り扱う。販売期間は11月下旬までを予定。

マクドナルドの「三角チョコパイ」は、2007年から販売する秋冬の定番ホットスイーツ。何層にも重ねたサクサクのパイ生地に、とろりとしたクリームが入っており、毎年異なるフレーバーを展開している。

〈大人のためのコク深スイーツ、“ザクとろ”食感に〉

今回の「三角チョコパイ ティラミス」は、2020年に登場した商品をリニューアル販売するもの。サクサクのパイ生地に、マスカルポーネチーズを使ったチーズチョコクリームとコーヒークリームが入っている。

チーズチョコクリームには、ココアクッキーと、今回新たにコーンクラッシュを加えて“ザクとろ”食感に仕上げた。大人向けの濃厚な味わい、食感のアクセントを楽しめる。価格は店舗によって異なり、店頭価格190円(税込)〜。

マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」

〈三角チョコパイ 定番の「黒」も販売中〉

10月8日から販売している「三角チョコパイ 黒」は、引き続き12月下旬まで販売する。アーモンドの食感が楽しめるとろりとしたチョコクリームを、三角のパイで包んだ定番フレーバー。価格は税込170円〜。

マクドナルド「三角チョコパイ 黒」

◆うさぎデザインのパッケージで提供

2025年の「三角チョコパイ」は、うさぎをモチーフにした数量限定パッケージで提供する。「三角チョコパイ ティラミス」は茶色のうさぎを、「三角チョコパイ 黒」は黒うさぎのイラストを施した。

うさぎデザインのパッケージ(数量限定)