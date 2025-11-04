カムバック控えるRIIZE、新シングル『Fame』の世界観を“アート”で表現！イルミン美術館で特別展開催

RIIZEが、イルミン（一民）美術館とともに特別な展示会を開催する。

《写真》ショウタロウ、日本で“CG級スタイル”披露

RIIZEの新シングル『Fame』の発売を記念した展示会「Silence：Inside the Fame ― 静寂と波動」が、11月16日から30日までの15日間、ソウル・鍾路区（チョンノグ）にあるイルミン美術館で開催される。

特に、シングル『Fame』がRIIZEの成長過程の“裏側”に焦点を当てた作品であることから、今回の展示会もまた、メンバーたちの内面に潜んでいた感情を多彩な写真や映像メディアを通じて視覚化する内容になる予定で、さらなる期待を集めている。

（画像＝SMエンターテインメント）

これまでRIIZEは、IT・ファッション・ビューティー・飲食など、さまざまな韓国内外のブランドはもちろん、トレンディな文化・芸術空間ともコラボレーションを行い、活動のたびに自分たちの“リアルタイム・オデッセイ（成長の物語）”を感覚的に表現して注目を集めてきた。今回の展示会もまた、高い関心を呼ぶことが予想される。

また、展示会の観覧はMelonチケットを通じた事前予約制で行われ、RIIZE公式ファンクラブ「BRIIZE」メンバーシップ会員専用の回と、一般観覧客対象の回に分かれて実施される。詳細情報はRIIZEの公式SNSアカウントを通じて案内される予定だ。

なお、RIIZEのシングル『Fame』は11月24日にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。