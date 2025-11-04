石川梨華、牛すじ煮込みなど豪華6品夕食メニュー公開「全部美味しそう」「レベル高い」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が11月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な手作りの夕食メニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳元モー娘。「お店みたい」6品並んだ豪華夕食
石川は「今夜のメニュー」と、この日の夕食を公開。「牛すじ煮込み」や「カジキマグロのガリバタ醤油炒め」といったメイン料理に加え、「韓国風サラダ」や「たたききゅうり」など全6品が並んだ食卓の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「レベル高い」「料理上手」「お店みたい」「品数すごくて尊敬」「栄養満点」といった声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
