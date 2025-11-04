＝LOVE、8周年ツアー千葉公演開催 佐々木舞香がイメチェン＆“メンバーセレクト楽曲”演出も話題
【モデルプレス＝2025/11/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が11月1日、11月2日の2日間、千葉県・LaLa arena TOKYO-BAYにて、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」千葉公演を開催した。
【写真】＝LOVE佐々木舞香、SNSでも話題のイメチェン姿
2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計8,700万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の＝LOVE。10月に発売した19thシングル「ラブソングに襲われる」でも、自己最高初週売上を更新し1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破、ストリーミングにおいても自身最速となる約1ヵ月半で累計2,000万回を突破するなど話題沸騰中だ。
＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」は、9月に広島県・広島サンプラザホールでスタートし、現在発表されている12月23日、12月24日に開催の大阪公演（大阪府・大阪城ホール）までで、＝LOVE史上最大動員数となる15万人の動員を予定している大規模なツアーとなるが、全公演のチケットが既に完売となっている。
11月1日、11月2日に開催された千葉公演では、満員御礼となる2日間で約22,000人を動員して開催され、アンコールも含め両日27曲を披露。佐々木舞香がボブへアにイメージチェンジして登場し、両日SNSでも話題となり盛り上がりを見せた。また、各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、11月1日は野口衣織がセンターを務めた楽曲「君と私の歌」、11月2日は＝LOVEの甘くて危うい恋を描いたラブソング「ラストノートしか知らない」を齋藤樹愛羅ソロバージョンで届けるなど、各公演ならでの演出で会場を大いに沸かせた。
同ツアーは今後、11月15日、16日に愛知県・IGアリーナ、11月22日、23日に北海道・北海きたえーる、12月23日、24日に大阪府・大阪城ホールの開催を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆イコラブ、史上最大動員ツアー千葉公演開催
◆イコラブ、両日SNSで盛り上がり見せる
