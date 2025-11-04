ホンダの純ガソリン「“2人乗り”スポーツカー」！ 超パワフルな「V型6気筒エンジン」をミッドに搭載！ スポーティな「ワイド＆ロー」を実現した“HSC”に熱視線！

ホンダの純ガソリン「“2人乗り”スポーツカー」！

2025年10月30日には、東京ビッグサイト（国際展示場）で国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されした。

今回も各メーカーから様々な新型モデルやコンセプトカーは公開され、来場者の注目を集めています。

その一方、過去のモーターショーでも、未だ色褪せない魅力を放つコンセプトカーが登場していました。

2003年の「第37回 東京モーターショー」にホンダが出展して話題を呼んだコンセプトカー「HSC」について改めて振り返ります。

このHSCは、ホンダが作り上げたスーパースポーツカーのコンセプトモデル。

マシンを自在に操る感動とスポーツカーの楽しさを、多くのユーザーに届けるために開発されました。

そのコンセプトは、「極限の高性能と、誰もが操れる自在性の融合」。

ドライバーに高度なテクニックを強いることなく、思うままに楽しく操れ、走りの醍醐味を体感できるピュアスポーツを目指したモデルです。

ボディサイズは、全長4250mm×全幅1900mm×全高1140mm、ホイールベースは2660mm。

高いパフォーマンスを引き出すため、エクステリアはロングホイールベースとショートオーバーハング実現した運動性能に最適なフォルムとしつつ、見る物の心を動かす官能的なスタイリングが施されています。

ボディ上部はエモーショナルな躍動感を強調し、下部には走りを印象づけるシャープなルックスを組み合わせました。

リアコンビネーションランプには、高輝度LED（発光ダイオード）を採用し、被視認性の高い立体的なデザインに。

CCDリアビューカメラを装備することで、後方の状況を車内に映し出し、ドライバーに的確な情報を伝えられる構造も特徴の1つでした。

インテリアは、インパネ骨格をモチーフに、軽量かつ剛性感のあるデザインとしたコックピットが特徴的。

ブラックやブルーのカーボンをはじめ、カラードアルミや結晶アルミ、ヌバック革といった異なる素材を随所に配置した、新次元のピュアスポーツにふさわしい車内空間を実現しています。

メーターは、2つの情報に遠近感を持たせて1つのメーターで表示する、レイヤードインフォメーションメーターを採用。

外界とメーターとのドライバーの焦点距離移動を少なくし、より素早い情報認知を促す設計です。

シフトチェンジをより容易にするダイヤル式シフトに加え、パドルシフトを装備しているのも見どころでした。

パワーユニットには、V型6気筒エンジンをミッドシップに搭載。最高出力300馬力以上を発揮するとしていました。

ドライバーに高度なテクニックを強いることなく思うままに楽しく操れ、走りの醍醐味を体感できるピュアスポーツを目指して作られた、HSC。

高いエンジンスペックを誇りつつ、運転しやすくする工夫が施され、内外装のデザインも魅力的な1台となっています。

当時は、ホンダのスーパースポーツカーである「NSX」の初代モデルがモデル末期だったことから、このHSCは「2代目NSXを示唆しているのではないか？」と噂されていました。

しかし、その後NSXは4輪駆動のスーパースポーツカーに進化した2代目モデルが登場。

一方、HSCは出展から約22年が経過した現在も市販化されることはなく、残念ながらNSXの後継車という位置づけになることはありませんでした。