海外メーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「スオミ 煌海のエルフVer.」を2027年1月に発売する。価格は22,000円。

本商品はゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「スオミ」を1/6スケールフィギュア化したもの。スキン「煌海のエルフ」の水着姿が再現されている。

柔らかな笑みとウインク、軽やかに組んだ足先と細かく造形され、流れるような肢体ラインも作り込まれている。背中にはヒトデ型の浮き輪や愛用の銃を抱く姿が表現されている。

また、差し替え顔パーツ、差し替え裸足パーツが付属している。

スケール：1/6

サイズ：全高約200mm(台座含む)

(C) SUNBORN. All Rights Reserved. (C)MAGI ARTS