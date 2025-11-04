山田孝之、“宮崎駿監督”のコスプレ姿が話題「再現率高すぎます」「何でこんなおもろいん」「優しい表情ですね」
俳優の山田孝之（42）が4日、親交のある赤西仁（41）のインスタグラムに登場。2人で衝撃的な仮装姿を公開した。
【写真】「最高じゃん」宮崎駿監督のコスプレをした山田孝之
赤西が「投稿し忘れてた」と1枚の写真を投稿。そこには、宮崎駿監督のコスプレをした山田と、漫画「呪術廻戦」の人気キャラクター・五条悟のコスプレをした赤西の姿が写っている。
山田は、顔の半分以上が白髪交じりの髭で覆われており、黒縁メガネ、ブルーのチェックシャツ、薄いベージュのエプロン姿を披露。赤西は、シルバーヘアのカツラを被り、サングラスにタバコをくわえたワイルドな姿を見せていた。
2人のハイレベルなコスプレ姿に、ファンから「最高じゃん」「孝之さん優しい表情ですね」「再現率高すぎます」「かっこよすぎる」「何でこんなおもろいん」などの反響が集まっている。
