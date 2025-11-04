『歌謡ポップスチャンネル』で中山美穂さんのライブ映像2作品を連続放送
中山美穂さんの過去のライブ映像2作品が、WOWOWプラスによる音楽専門チャンネル『歌謡ポップスチャンネル』にて12月6日に連続放送されることが決定した。
今回放送されるのは、1988年に開催された全国63公演の大規模ツアー『MIHO Catch '88』から中野サンプラザ公演を収録した『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』と、1996年のアルバム『Deep Lip French』を携えて行われた全国32公演のツアー『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』より、同じく中野サンプラザ公演を収録した同名番組の2作品。いずれもキャリアを象徴する時期のステージとなっており、中山さんの輝きと歌声を堪能できる内容となっている。
12月6日午後8時から放送される『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』では、「WAKU WAKUさせて」「ツイてる ねノッてるね」「You're My Only Shinin' Star（スタジオVer.）」など、アイドルとして絶大な人気を誇った時代の代表曲が披露される。
続く午後9時から放送の『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』では、「Spiritual Kisses」「世界中の誰よりきっと」「Midnight Taxi & kiss kiss kiss」など、大人の魅力を増した楽曲群が並び、中山さんの多面的な表現力を感じさせるセットリストが展開される。
■『永遠の輝き 中山美穂ライブ特集』
・『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』
放送日時：12月6日（土）午後8時〜
【セットリスト】
「You're My Only Shinin' Star（スタジオVer.）」
「TRIANGLE LOVE AFFAIR」
「花瓶」
「Long Distance To The Heaven」
「WAKU WAKUさせて」
「派手!!!」
「ツイてる ねノッてるね」
「50/50」
「ハートのスイッチを押して」 ほか
・『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』
放送日時：12月6日（土）午後9時〜
【セットリスト】
「ライカスタ」
「True Romance」
「遠い街のどこかで…」
「Sound of Love」
「Spiritual Kisses」
「Crazy moon」
「50/50」
「Dream」
「不意のKiss」
「It's More」
「Rain Ring」
「世界中の誰よりきっと」
「Sea Paradise −ＯＬの反乱−」
「ヨッシャ!」
「Thinking About You」
「Midnight Taxi & kiss kiss kiss」
「Treasure」
