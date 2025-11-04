俳優の岩城滉一（74）が、“オシャレすぎる”色鮮やかな自慢の愛車を披露し、話題となっている。

【映像】色鮮やかなクラシックカーなど岩城滉一の愛車（複数カット）

これまでにもYouTubeチャンネルで、天候などを考えてカスタムした北海道仕様の軽トラや、“夏に遊べる車”として所有しているミニモークなどの愛車を披露してきた岩城。

“乗るのが1番楽しい”色鮮やかなクラシックカー披露

2025年11月1日に投稿した動画では、所有する車の中で「乗るのが1番楽しい」と語る1999年限定モデル・ティファニーブルーのクラシックミニを披露。ハンドルやメーター、シートなど内装をティファニーブルーに合わせてカスタムしたことも明かしている。「これから少しずつ少しずつ。いっぺんにやっちゃうと楽しみがなくなっちゃうんで、少しずつ楽しみながら」と語り、今後はブレーキやホイール、タイヤなどのカスタムも考えているという。

この動画には「内装のデザイン、さりげないカスタマイズで機能アップ、すべてにおいて素晴らしいセンスだと思いました」「イケオジ！めちゃくちゃ人生楽しんでますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）