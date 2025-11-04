これいいんじゃない？

AndroidやWindowsのOSを採用しつつ、数々の斬新なアイデアのポータブルゲーム機を発売してきたAYANEO。引き続き両プラットフォームで新モデルの開発が続くなか、なんと「AYANEO Phone」なるスマートフォンの発売が近づいていますよ！

すでに完成度は高い？

ゲーム愛から誕生した、ゲーマーのための真のスマートフォン。そんなキャッチフレーズを掲げ、このほどAYANEO Phoneのチラ見せが、YouTubeの公式チャンネルで成されました。

あくまでもAYANEOの基本路線となる、レトロなゲームを現代のポータブル環境で蘇らせるというコンセプトが前面に打ち出されているため、ハイスペックなゲーミングスマホが出るわけではないでしょう。とはいえ、手ごろな価格で、いつも持ち歩けるスマホとして、ポータブルゲームの新プラットフォームが仕上がってくれば、なんだか久しぶりにワクドキのスマートフォンになりそうです〜。

オリジナリティあふれる仕様？

あくまでもスマホの背面デザインが明かされたレベルのため、詳しい仕様などは、今後の正式発表が待たれます。ですが、ものすごく縦長なディスプレイって、今は採用が見送られてしまった懐かしのXperia 1シリーズなどを思い出した方もおられるのでは？

通常は縦長デザインでスマホを使用するも、いざゲームを楽しむぞという時間に、ササッと横長のゲームプレイに適した環境が現れるというコンセプトでしょうか。そう考えると、サイドに備わるL／Rボタンのようなコントローラーにも期待が高まります。

あと最近はスタンダードなカメラバンプがないのも気になったり。なにはともあれ、首を長くしてリリースを待ちたいところですよね。

AYANEO Pocket Micro Andoroid搭載ポータブルゲーミングデバイス 36,800円 Amazonで見る PR PR

Source: AYANEO / YouTube