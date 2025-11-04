SHEGLAMハイライターで叶う♡ナチュラルで上品な光をまとう秋冬メイク

世界150以上の国で愛されるグローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、人気のButtery Stickシリーズに新作が登場。2025年10月27日（月）より発売された『Buttery Bling Highlight Stick』と『Buttery Buff Contour & Bronzer Stick』は、とろけるような質感と自然なツヤが魅力。ぜひチェックしてみて下さい！

とろける質感で自然なツヤ肌に導く

Buttery Bling Highlight Stick

『Buttery Bling Highlight Stick』（税込977円）は、肌の上でとろけるようになじむスティックハイライター。

頬骨や鼻筋、目頭などにひと塗りして指でなじませるだけで、まるで内側から発光するようなツヤを演出します。

量の調整がしやすく、初心者でも失敗しにくいのが嬉しいポイント。リキッドタイプよりも扱いやすく、アイシャドウやボディシマーとしても使用できます。

カラーはVanilla FrostやGold Ringsなど全6色。肌トーンやメイクの雰囲気に合わせて選べます。購入はSHEGLAM公式サイトから可能です。

1本で陰影と温もりをプラスするブロンザー

Buttery Buff Contour & Bronzer Stick

『Buttery Buff Contour & Bronzer Stick』（税込977円）は、シェーディングとブロンザーの機能を1本に凝縮。

保湿効果のあるなめらかな質感で、肌にスッと溶け込みながらナチュラルな陰影をつくります。

先端が細い設計のため、フェイスラインや鼻筋など細部にもピンポイントで影を入れることが可能。重ねても厚塗りにならず、自然な立体感を叶えます。

カラーは全11色展開で、Hazelnut LatteやGolden Sunなど肌色や仕上がりに合わせて選べます。詳細はSHEGLAM公式サイトでチェックしてみて。

SHEGLAMの新作で叶える上品ツヤメイク

この秋冬のメイクは、SHEGLAMの「Buttery Stick」シリーズで決まり。ハイライターで内側からにじむようなツヤを、ブロンザーで自然な陰影をプラスすれば、洗練された立体フェイスが完成します。

使いやすさと多機能性を兼ね備えたこの2本は、ポーチに入れておきたい優秀アイテム♡とろけるような光と陰影で、自分らしい輝きを楽しんで。