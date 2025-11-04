大泉洋さん主演、野木亜紀子さん脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第3話が11月4日に放送される。

【写真】浴衣姿の四季

会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン、文太（大泉洋）。ある日、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことに。彼に課された不条理で不可解なルールは“人を愛してはならない”ということ。ちょっとだけエスパーな人たちが繰り広げるSFラブロマンスの行方は――。

文太と暮らすことになる“仮初の妻”に宮崎あおいさん（「崎」は正しくはたつさき）、文太のエスパー仲間に、ディーン・フジオカさん、高畑淳子さん、宇野祥平さん。文太たちに接近する謎の大学生に北村匠海さん。ちょっとだけエスパーを生み出した会社社長に岡田将生さん。

主題歌はこっちのけんとの『わたくしごと』

＊以下、11月4日放送回のネタバレを含みます。

第３話あらすじ

ちょっとだけ心の声が聞こえるエスパーになった文太（大泉洋）。

その能力を維持するEカプセルを兆（岡田将生）から受け取るため、桜介（ディーン・フジオカ）と「ノナマーレ」へ。



そこで、桜介に実は息子がいると知ることに。

さらに、円寂（高畑淳子）や半蔵（宇野祥平）それぞれが抱える秘密も徐々に知ることになり…。

四季との距離が近づき…

一方、悲惨な事故で夫を亡くしたショックから、文太を“本当の夫”だと思い込んでいる四季（宮粼あおい）との生活にも、慣れ始める文太。

「ヒーローの恋はアイドル以上にあってはならない」と警告されながらも、四季との距離が近づいていく。

そんな中、新たなミッションが届く。なんとそれは【爆発で人が死ぬのを止める】という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りで人が賑わう神社で…!?

はたして、エスパーたちはちょっとだけの力を発揮して、人々を救うことができるのか…!