「ともちん足細！」板野友美、娘とディズニーへ！ おそろいコスプレ姿を披露「すぐバレちゃうよね？」の声も
タレントの板野友美さんは11月3日、自身のInstagramを更新。娘とのコスプレショットを披露しました。
1枚目は同作に登場するトランプのオブジェの前での親子ショット。娘はアリスのコスプレで、板野さんもアリスを意識したワンピース姿です。スカートからほっそりとした美脚が伸び、抜群のスタイルを披露しています。
ファンからは、「可愛いすぎるハロウィン 最高だー」「可愛い プリンセスだね」「イベント全力で楽しむ姿勢すき」「めちゃくちゃ可愛いし、ともちん足細！」「親子で、愛くるしい」「かわいいい細いかわいい」「べびちんもアリス似合ってる」と、絶賛の声が集まりました。また「ともちんてすぐバレちゃうよね？」といった声も寄せられました。
「可愛い プリンセスだね」板野さんは「#Halloween #母もアリス意識 #不思議の国のアリス」とハッシュタグを付け、8枚の写真を投稿。娘と東京ディズニーランドにある、ディズニー映画『不思議の国のアリス』をテーマにしたレストラン「クイーン・オブ・ハートのバンケットホール」を訪れたようです。
「どのわたしがすき？w」自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している板野さん。2日の投稿でも「どのわたしがすき？w」とつづり、AIで作成したハロウィンショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)