『とっとこハム太郎』の一番くじが登場！ ラストワン賞は“口がはむはむ”する「フェイスクッション」
テレビアニメ『とっとこハム太郎』を題材にした「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず！とっとこ登場なのだ！〜」が、11月7日（金）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。
【写真】B賞〜F賞は最大約15cmのぬいぐるみ！ 『一番くじ とっとこハム太郎』景品詳細
■ハムちゃんずグッズが集合！
今回登場するのは、『とっとこハム太郎』のハム太郎たち“ハムちゃんず”をデザインした、世代の心をつかむかわいいグッズが集合するハズレ無しのキャラクターくじ。
A賞は、すやすやおひるねしているハム太郎、リボンちゃん、こうしくん、ちび丸ちゃんがちょこんと乗っている「ハムちゃんず おひるねティッシュケース」が用意される。
また、B賞〜F賞には最大約15cmの「ぬいぐるみ」を展開。ラインナップは、ハム太郎、リボンちゃん、こうしくん、かぶるくん、ちび丸ちゃんの全5種類だ。
そのほか、G賞「ビーズストラップ」、H賞「ちらりんフレンズ ミニフィギュア」、I賞「ハム語つき★カードホルダー」などファンの心をくすぐるグッズが多数並ぶ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は口の部分がはむはむしてくれるポケット仕様になった「はむはむ ハム太郎フェイスクッション」を提供。加えて、A賞と同等の商品がもらえるダブルチャンスキャンペーンも実施される。
