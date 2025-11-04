Snow Man宮舘涼太、ピザーラ新CMキャラクターに就任 気品と繊細な演技でスタッフを魅了も…「強制終了です！」
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、宅配ピザ『PIZZA-LA』のCMキャラクターに起用され、8日から放送される『冬のプレミアムクォーター』の新CM「冬のプレミアムクォーターシズル」篇・「ピザーラ Premium Time」篇に出演する。
【CMカット】食べたい⋯美味しそうにピザを頬張る宮舘涼太
舞台は、ピザーラカラーをイメージした赤いPremium Room。その中で宮舘が紹介するのは、”2つの赤”が味わえる「冬のプレミアムクォーター」。冬の赤【紅ズワイのフィッシャーマンズ】と、王道の赤【生ハムの贅沢マルゲリータ】を至福の表情で堪能する。
どっちのピザがいいか、「う〜ん、選べないっ…！」とチャーミングな表情で訴えかけ、プレミアムクォーターならば、どちらも味わえることを伝える。冬だけの特別なピザを愉（たの）しむ宮舘と「ピザーラお届け♪」の美声にも注目だ。
今回のCMコンセプト「冬の赤・王道の赤」に包まれたステージで、宮舘が放つ気品あふれる佇まいと繊細な演技で魅了。撮影現場では、宮舘の誠実な人柄がにじむ所作の美しさと高い集中力が際立ち、一つひとつの動きに丁寧に意識を向ける姿が印象的だったという。空き時間にもモニターを確認しながら表現を磨くなど、プロフェッショナルとしての真摯な姿勢が光ってた。
特に、ピザーラの「P」のオブジェに沿って指を動かすシーンでは、「カット」の声がかかっても動きを止めず、最後まで演じ切る姿にスタジオから自然と歓声が。また、実際のCMには登場しないものの、メイキング映像で登場するセリフ「そして宮舘を添えて」では、気品とユーモアを併せ持つ表現で現場を沸かせた。
さらに、「冬のプレミアムォーター」を試食するシーンでは、「カット！」の声がかかっても思わず食べ続けてしまうほど。ついにはスタッフから「強制終了です！」と声が上がり、現場が笑いに包まれるひと幕もあった。
普段からピザーラの「テリヤキチキン」がお気に入りという宮舘は「ピザーラさんのマスタードソースの酸味が好きで、ナゲットと一緒に頼むのが定番です。マスタードにピザをディップする“味変”もおすすめです!!」と語り、ピザーラへの深い愛着をのぞかせていた。
