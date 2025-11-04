キム・ユジョン×キム・ヨンデ『親愛なるX』、ディズニープラスで配信決定 切なくも激しい愛の軌跡を描くロマンス・スリラー＜キャスト・あらすじ＞
俳優キム・ユジョンとキム・ヨンデが出演する韓国ドラマ『親愛なるX』が6日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて配信されることが決定した。（後6：30〜／全12話／初回4話一挙配信、以降毎週木曜2話ずつ配信）
【動画】キム・ユジョン×キム・ヨンデ、切なくも激しい愛の軌跡を描く…
本作は人気ウェブトゥーンが原作の衝撃的なロマンス・スリラー。人生の最底辺から頂点まで登りつめた俳優ペク・アジン（キム・ユジョン）の壮絶な破滅と、彼女を守るために地獄を選んだユン・ジュンソ（キム・ヨンデ）の切なくも激しい愛の軌跡を描く。
不遇な幼少期に始まる地獄から抜け出して高見を目指すため、周囲の人間“X”たちを残酷に踏みにじる主人公と、彼女に翻弄される男性とのロマンスを描いた本作。演出を手がけるのは、「Sweet Home −俺と世界の絶望−」「ミスター・サンシャイン」「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」「太陽の末裔」など、韓国ドラマ史に残る数々の名作を世に送り出してきたレジェンド・ヒットメーカーのイ・ウンボク監督。
さらに、感覚的で繊細な演出力に定評のあるパク・ソヒョン監督が共同でメガホンを取り、緊張感と美しさが共存する映像世界を創り上げている。脚本には、2018年KBS単幕劇脚本公募で最優秀賞を受賞した脚本家チェ・ジャウォンと、原作ウェブトゥーン「親愛なるX」の作者であるバン・ジウンが参加。映像ならではの深みと緻密な心理描写となっている。
第30回釜山国際映画祭で初公開された際には、観客・メディア双方から熱い反響を呼び、早くも“今年最も衝撃的な話題作”として注目を集めた。壮絶な復讐と愛の果てに待つのは、救いか、それともさらなる地獄か…。
この度、美しいペク・アジンとユン・ジュンソを描いた新キービジュアルが公開された。ビジュアルでは、アジンを後ろから抱くジュンソの腕が“X字”に絡み合い、その姿からは2人の複雑な関係性のほか、アジンがこれまで踏み台にしてきた数々の人々の影を想像させるような構図となっており、物語の緊張感を巧みに表現している。さらに、「あなたの破滅が私の救いでありますように」というキャッチコピーにも、アジンの美しさの裏に隠された、誰も知らない“顔”が示唆されており、観る者の好奇心を刺激する。
また、ティザー映像では、学生の頃から人気者で美しい主人公・アジンが、やがて女優として華やかな成功を収めていく姿が映し出されている。しかし、その映像のバックには、真実を訴えるような“X”たちの告発風の音声が挿入され、彼女の光と影の二面性がドキュメンタリータッチで描かれている。
映像内では、血の付いたバットや、凶器を振り下ろす衝撃的な場面など、見る者の心をざわつかせるシーンが次々と登場。アジンが周囲の人々を巧みに利用し、冷酷な行動を重ねていく姿が浮かび上がる。それでも、キム・ユジョンの完璧な美貌と人を惹きつけるカリスマ性が、恐怖と背中合わせの魅力を放っており、本作への期待がより高まる映像となっている。
ウォルト・ディズニー・ジャパンはきょう4日、韓国の大手エンターテインメント企業CJ ENM傘下の動画配信サービス「TVING（ティービング）」と、複数年にわたるコンテンツパートナーシップを締結したと発表。これにより、ディズニープラスではあす5日より韓国ドラマを中心とする約60作品を日本国内で順次独占配信し、本作はその第1弾となる。
■あらすじ
美しい顔の裏に残酷な本性を隠す女、ペク・アジン。他人の心理を見抜き操る能力は、彼女が生き抜くために選んだ武器だった。不遇な過程で育った幼少期の過去から抜け出すため仮面を被った彼女は、「頂点」に立つという執念に燃え、手段を選ばずに突き進む。
彼女にとって他人とは、いつでも取り替え、消せる「X」でしかない。数多くの犠牲を踏み台にして、ついに頂点に立ったと思った瞬間、自らの救いになると信じた誰かの手を取ったことで、予期せぬ亀裂が生じる。愛だと信じた感情は、果たして救いか、破滅か。そしてその背後には、彼女に踏みにじられた者たちによる反撃が待ち受けていた。
■スタッフ
演出：イ・ウンボク、パク・ソヒョン
脚本：チェ・ジャウォン、バン・ジウン
原作：ネイバーウェブトゥーン『親愛なるX』（作家：バン・ジウン）
■キャスト
ペク・アジン：キム・ユジョン『雲が描いた月明り」』『マイ・デーモン』
ユン・ジュンソ：キム・ヨンデ『ペントハウス』
キム・ジェオ：キム・ドフン『ムービング』
レナ：イ・ヨルウム『The 8 Show』
■配信情報
ディズニープラスにて11月6日（木）より見放題で独占配信
【動画】キム・ユジョン×キム・ヨンデ、切なくも激しい愛の軌跡を描く…
本作は人気ウェブトゥーンが原作の衝撃的なロマンス・スリラー。人生の最底辺から頂点まで登りつめた俳優ペク・アジン（キム・ユジョン）の壮絶な破滅と、彼女を守るために地獄を選んだユン・ジュンソ（キム・ヨンデ）の切なくも激しい愛の軌跡を描く。
さらに、感覚的で繊細な演出力に定評のあるパク・ソヒョン監督が共同でメガホンを取り、緊張感と美しさが共存する映像世界を創り上げている。脚本には、2018年KBS単幕劇脚本公募で最優秀賞を受賞した脚本家チェ・ジャウォンと、原作ウェブトゥーン「親愛なるX」の作者であるバン・ジウンが参加。映像ならではの深みと緻密な心理描写となっている。
第30回釜山国際映画祭で初公開された際には、観客・メディア双方から熱い反響を呼び、早くも“今年最も衝撃的な話題作”として注目を集めた。壮絶な復讐と愛の果てに待つのは、救いか、それともさらなる地獄か…。
この度、美しいペク・アジンとユン・ジュンソを描いた新キービジュアルが公開された。ビジュアルでは、アジンを後ろから抱くジュンソの腕が“X字”に絡み合い、その姿からは2人の複雑な関係性のほか、アジンがこれまで踏み台にしてきた数々の人々の影を想像させるような構図となっており、物語の緊張感を巧みに表現している。さらに、「あなたの破滅が私の救いでありますように」というキャッチコピーにも、アジンの美しさの裏に隠された、誰も知らない“顔”が示唆されており、観る者の好奇心を刺激する。
また、ティザー映像では、学生の頃から人気者で美しい主人公・アジンが、やがて女優として華やかな成功を収めていく姿が映し出されている。しかし、その映像のバックには、真実を訴えるような“X”たちの告発風の音声が挿入され、彼女の光と影の二面性がドキュメンタリータッチで描かれている。
映像内では、血の付いたバットや、凶器を振り下ろす衝撃的な場面など、見る者の心をざわつかせるシーンが次々と登場。アジンが周囲の人々を巧みに利用し、冷酷な行動を重ねていく姿が浮かび上がる。それでも、キム・ユジョンの完璧な美貌と人を惹きつけるカリスマ性が、恐怖と背中合わせの魅力を放っており、本作への期待がより高まる映像となっている。
ウォルト・ディズニー・ジャパンはきょう4日、韓国の大手エンターテインメント企業CJ ENM傘下の動画配信サービス「TVING（ティービング）」と、複数年にわたるコンテンツパートナーシップを締結したと発表。これにより、ディズニープラスではあす5日より韓国ドラマを中心とする約60作品を日本国内で順次独占配信し、本作はその第1弾となる。
■あらすじ
美しい顔の裏に残酷な本性を隠す女、ペク・アジン。他人の心理を見抜き操る能力は、彼女が生き抜くために選んだ武器だった。不遇な過程で育った幼少期の過去から抜け出すため仮面を被った彼女は、「頂点」に立つという執念に燃え、手段を選ばずに突き進む。
彼女にとって他人とは、いつでも取り替え、消せる「X」でしかない。数多くの犠牲を踏み台にして、ついに頂点に立ったと思った瞬間、自らの救いになると信じた誰かの手を取ったことで、予期せぬ亀裂が生じる。愛だと信じた感情は、果たして救いか、破滅か。そしてその背後には、彼女に踏みにじられた者たちによる反撃が待ち受けていた。
■スタッフ
演出：イ・ウンボク、パク・ソヒョン
脚本：チェ・ジャウォン、バン・ジウン
原作：ネイバーウェブトゥーン『親愛なるX』（作家：バン・ジウン）
■キャスト
ペク・アジン：キム・ユジョン『雲が描いた月明り」』『マイ・デーモン』
ユン・ジュンソ：キム・ヨンデ『ペントハウス』
キム・ジェオ：キム・ドフン『ムービング』
レナ：イ・ヨルウム『The 8 Show』
■配信情報
ディズニープラスにて11月6日（木）より見放題で独占配信