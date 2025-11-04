イモトアヤコ、600万円超の愛車『ハイエース』をメンテ “愛車仕事”に感謝「私的にはとてもありがたい」
タレントのイモトアヤコ（39）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年購入した愛車『ハイエース』のメンテナンスの様子を公開した。
【写真47枚】イモトアヤコがほれて購入…かっこよすぎる“カスタムハイエース”内外装全部見せ
イモトは昨年11月、以前より検討中だったGORDON MILLER MOTORS『GMLVAN V-01』の購入を発表し、納車される様子を公開。同車は、トヨタ『ハイエース』をベースに内外装をカスタムしたもので、「めちゃくちゃカッコ可愛い!!」「イモトさんとハイエースとっっっっても似合う」「センスがいいなぁ」と反響を呼んでいた。
「イモトの完璧な休日」と題したこの日の動画。休日の1番最初に行うこととして、イモトが挙げたのが、愛車の洗車。「次の日に、この車を取材するというお仕事が入っておりまして、そのためにちょっときれいにしてみようかなというところでございます」と話しながら、“板張り”の車内に掃除機をかけ、雑巾で細かく吹く姿を動画でレポート。「逆にね、そういう風に仕事があったりするとね、車もきれいに保てるのでね、私的にはとてもありがたいんです」と、“愛車仕事”に感謝していた。
その後、きれいになった愛車に乗って移動し、運動→ラーメンフェスタ→銭湯→カフェラテと休日を満喫していた。
【写真47枚】イモトアヤコがほれて購入…かっこよすぎる“カスタムハイエース”内外装全部見せ
イモトは昨年11月、以前より検討中だったGORDON MILLER MOTORS『GMLVAN V-01』の購入を発表し、納車される様子を公開。同車は、トヨタ『ハイエース』をベースに内外装をカスタムしたもので、「めちゃくちゃカッコ可愛い!!」「イモトさんとハイエースとっっっっても似合う」「センスがいいなぁ」と反響を呼んでいた。
その後、きれいになった愛車に乗って移動し、運動→ラーメンフェスタ→銭湯→カフェラテと休日を満喫していた。