MLB機構は4日（日本時間）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票による年間各賞の最終候補3人を発表。ドジャース・大谷翔平（31）がナ・リーグMVP、そして、山本由伸（27）がナ・リーグサイ・ヤング賞のファイナリストに入った。

【一覧】大谷翔平らドジャースが逆転Vへ総力戦、MLBプレーオフ日程＆結果

ナ・リーグMVP最終候補者は大谷を始め、リーグ本塁打と打点の二冠王を獲得したK.シュワーバー（32、フィリーズ）と本塁打・打点がリーグ3位のJ.ソト（27、メッツ）の3人。大谷は今季、158試合に出場、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁。投手では14試合に先発、1勝1敗、防御率は2.87、62奪三振。打者としてシーズンをスタートし、東京での開幕シリーズで今季1号を放つと、5月には月間自己最多タイとなる15本塁打をマークした。

7月20日から日本選手初となる5試合連続ホームランを記録、8月28日には二刀流復帰後初勝利、ドジャース移籍後初白星。9月にはメジャー史上初の“50本塁打ー50奪三振”を記録した。今季は打撃3部門（打率、本塁打、打点）のタイトルは逃したが、OPS（長打率+出塁率）、得点など個人スタッツでは上位に位置していた。MVPを受賞すれば2年連続4度目、4度の受賞は7度受賞のB.ボンズ氏に次いで歴代2位となる。

そして、サイヤング賞投手最終候補者も発表されて、山本に加えて、10勝10敗だが、防御率は両リーグ唯一の1点台、1.97のP.スキーンズ（23、パイレーツ）、リーグ最多22度のQS（6回以上を投げて、自責点は3点以内）をマーク、13勝5敗、防御率2.50のC.サンチェス（28、フィリーズ）。

山本は今季、30試合に先発し、12勝8敗、防御率は2.49、201奪三振をマーク。1年間ローテーションを守り、メジャー初の2桁勝利、200奪三振を記録した。9月7日のオリオールズ戦では8回2死までノーヒットノーラン、あと1人で大記録達成まで迫った。山本がサイヤング賞を獲得すれば日本選手史上初の快挙となる。

サイヤング賞は13日、リーグMVPは14日に発表される

【ナ・リーグMVP最終候補】

大谷翔平（ドジャース）

K.シュワーバー（フィリーズ）

J.ソト（メッツ）

【ナ・リーグサイヤング賞最終候補】

山本由伸（ドジャース）

P.スキーンズ（パイレーツ）

C.サンチェス（フィリーズ）

【ア・リーグMVP最終候補】

A.ジャッジ（ヤンキース）

C.ローリー（マリナーズ）

J.ラミレス（ガーディアンズ）

【ア・リーグサイヤング賞最終候補】

T.スクーバル（タイガース）

H.ブラウン（アストロズ）

G.クローシェイ（レッドソックス）

