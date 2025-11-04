元タレントの木下優樹菜さん（37）が3日、Instagramを更新。次女・茉叶菜さんが10歳の誕生日を迎えたことを報告し、顔出しショットを公開した。

【映像】木下優樹菜さんの次女の顔出しショット

13歳の長女・莉々菜さんと茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さんは、「次女まかちん10year's old。長女帝王切開からの、次女ブイバック出産を選択して16時間の陣痛にて…まぢ頑張った！！毎日超真っすぐで素直で全力なhappy girl Makana。10歳かぁ。なんか大きくなったなぁ。お姉ちゃんが大好きだけどきのうケンカして泣いて、お姉ちゃんにハグしてもらってうれしくなっちゃったまかちん。きょうは大好物なスペアリブとうどんとパクチーもやしとマリネサラダをリクエスト頂きましたので…作りまぁす。10歳も思いきり楽しんでニコニコ笑ってまた全力で過ごせますように。毎日毎日ママ大好きーって言ってくれるのはいつまでかなぁ？笑 まかちんだぁぁぁいすき、ママより」と、誕生日を迎えた茉叶菜さんへの思いをつづった。

次女の顔出しショット公開

ストーリーズでは、寝ている茉叶菜さんの顔出しショットや、手をつないでいる2ショットを公開。ファンからは、「可愛くて優しくて真っすぐなまかちん、お誕生日おめでとう」「もう10歳…泣いちゃう」「ステキな1年をステキな家族と過ごしてね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）