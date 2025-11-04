２００６年に亡くなった故・岡田眞澄さんの長女で２０１９ミス・インターナショナル日本代表の岡田朋峰（ともみ）が、大役を務めることを報告した。

４日までにインスタグラムを更新し「【お知らせ】この度、２０２６ミス・インターナショナル世界大会の総合司会を務めます」と２７日に都内で開催されるイベントの司会を担当すると報告。「２００５年、父は癌（がん）の復帰直後にミス・インターナショナル世界大会の司会を務めました。その仕事が父にとって最後の舞台仕事となったのですがその大会から、今年がちょうど２０年（当時私は７歳でした）親子でバトンを繋ぎます」と明かした。

「１９８３年から父はミス・インターナショナルの司会を務めていました。私が生まれるずっと前から、父が心から大切にしていた仕事です」とし、「ただ共通の仕事を引き継ぐ事で、２人の夢が叶うのではなく 私が幼すぎて何もできず、伝えることもできなかった父への尊敬と感謝の想いを、この舞台で、やっと父に届けられると思っています」と思いを吐露。

「ミス・インターナショナル日本代表に選ばれた時は、パパが隣でエスコートをしてくれている気持ちでしたが、今度は私がパパの代わりになるから、天国から安心して見ていて欲しいです」と呼びかけ、「『パパが生きて、もっと見たかったものや、やりたかったことは、私が代わりに全部叶えるね。』という２人の約束を守れて嬉しい」とつづっった。

父の生前の写真も投稿。フォロワーからは「頑張ってくださいね！」「天国で喜んでいますね」「美しい」などの声が寄せられている。

朋峰は身長１７２センチのスタイルで、青山学院大国際政治経済学部コミュニケーション学科に在学中にミス・インターナショナル日本代表に選出。２０年８月に芸能事務所「セント・フォース」に所属したことを報告。２２年春に大学を卒業した。