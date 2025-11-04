「DT IE」シリーズ

メディア・インテグレーションは、beyerdynamicブランドのインイヤーモニター「DT IE」シリーズ4機種を11月7日より発売する。ラインナップは、スタジオミキシングやクリティカルリスニング向けの「DT 70 IE」、ドラムやベースの演奏者向けの「DT 71 IE」、ギタリストやボーカリスト向けの「DT 72 IE」、ピアニストや鍵盤奏者、オーケストラ奏者向けの「DT 73 IE」。価格は各93,170円。

独自のTESLA.11ドライバーを搭載し、プロのミュージシャンやサウンドエンジニアを主なターゲットとしたIEM。ドイツ・ハイルブロン本社で手作業で組み立てられている。

多くのインイヤーモニターは大型ドライバーを搭載しているため、耳へのフィット感が悪く、音質や遮音性に影響することがあるという。同シリーズは、省スペース設計のTESLA.11ドライバーと、何百件ものMRI耳データをもとにした人間工学に基づく設計により、この問題を解決。

DT 70 IE

従来モデルよりコンパクトで、優れた音質、高い遮音性、そして快適な装着感を実現。-39dBのパッシブ遮音性能も備え、市場でもトップクラスの遮音性を実現した。

DT 71 IE

高精度ハウジングと、最大137dB SPL、低歪(THD 0.02%)の高解像度サウンドを実現。従来製品を超える性能で、音の細部まで鮮明に再現している。

高いインパルス応答性能により、ライブやスタジオのあらゆる音響イベントを正確に捉え、「市場でも屈指のパワフルかつ低歪なインイヤーモニターとして、プロフェッショナルの信頼に応える」という。

同シリーズはサウンドエンジニアと共に開発され、スタジオおよびライブでの使用における要求に対応。高品質ケーブルは振動によるノイズを最小限に抑え、金メッキのMMCXコネクターは2ピン仕様よりも安定した接続を実現。さらに、DT 70 IE、DT 72 IE、DT 73 IEは、IP68規格の防塵・防水性能、DT 71 IEは、IP65規格の防塵・防水性能を備えている。

5種類のシリコンイヤーピースと、3種類のComplyメモリーフォームイヤーチップを付属する。

【スペック】 DT 70 IE公称インピーダンス：16Ω周波数特性：5Hz～40kHz音圧レベル：113dB SPL(1mW/1kHz)ケーブル&プラグ：1.4mケーブル、MMCXコネクター、3.5mm3極プラグ(標準アダプタ付属)DT 71 IE公称インピーダンス：16Ω周波数特性：5Hz～40kHz音圧レベル：112dB SPL(1mW/1kHz)ケーブル&プラグ：1.4mケーブル、MMCXコネクター、3.5mm3極プラグ(標準アダプタ付属)DT 72 IE公称インピーダンス：16Ω周波数特性：5Hz～40kHz音圧レベル：114dB SPL(1mW/1kHz)ケーブル&プラグ：1.4mケーブル、MMCXコネクター、3.5mm3極プラグ(標準アダプタ付属)DT 73 IE公称インピーダンス：16Ω周波数特性：5Hz～40kHz音圧レベル：115dB SPL(1mW/1kHz)ケーブル&プラグ：1.4mケーブル、MMCXコネクター、3.5mm3極プラグ(標準アダプタ付属)