大谷翔平、優勝パレードで夫婦2ショット 身体寄せあうポーズに「素敵な夫婦」「まじ綺麗」「真美子さんが美し過ぎる
大谷翔平選手が所属する米大リーグ（MLB）・ドジャースが、ワールドシリーズで連覇を達成。大谷が4日（日本時間）に自信のインスタグラムを更新し、ロサンゼルスでパレードを行った様子を公開した。
【写真】身体を寄せあい…大谷翔平＆真美子さん（3枚目）
投稿で「Thank you LA」と感謝をつづり、10枚の写真や動画を紹介。バスからの視点で、街で大勢の人から祝福を受け笑顔で手を振る様子や、妻・真美子さんと頬を寄せながらパレードを楽しむ写真などが添えられている。
この投稿にファンからは「ドジャース最高です」「今季も感動をありがとうございました！」「大谷さんの全てにありがとうございます」「数々の偉業を達成されるので、毎回とても楽しみです」など歓喜のコメントが続々。
また、真美子さんとの2ショットに「素敵な夫婦」「まじ綺麗」「真美子さんが美し過ぎる 真美子さんが隣でいる時の大谷さんがいつも1番ええ顔してるから毎回幸せな気持ちになる」「デコピンはお子様と仲良くお留守番ですか？真美子さんも元気そうで何よりです」「真美子さん美しい」などの声も寄せられた。
