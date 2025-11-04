佐々木朗希投手が沿道で集まるファンの“ロウキ”コールに照れました。

ドジャースはワールドシリーズでブルージェイズとの最終戦までもつれる戦いを制し、世界一連覇を達成しました。日本時間4日には優勝パレードが行われ沿道にはドジャーブルーに身を包んだ多くのファンの声援があふれました。その中で、佐々木投手にも多くの声援が送られました。

今季ドジャースに加入した佐々木投手は5月に負傷者リスト入りしていましたが、シーズン終盤に先発からリリーフに転向して復帰。ポストシーズンでは9回にマウンドに上がるなど守護神としても存在感を発揮します。佐々木投手がマウンドにあがるたびにファンから“ロウキ”コールが飛び出るなど、欠かせない存在となっていきました。

そしてワールドシリーズでも2度登板。ここぞの場面を無失点でしのいでいました。

優勝パレードに初参加した佐々木投手。ここでもファンから“ロウキ”コールがあがります。仲間もそれをあおるように手を大きく上げて呼応します。その横で佐々木投手は照れたような笑顔で自身も腕を上げたり下げたりと恥ずかしそうにしていました。