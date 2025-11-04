今季第2週の週間MVPにサンダーのギルジャス・アレクサンダー、シクサーズのマクシーが選出
11月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2025－26レギュラーシーズン第2週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。
10月28日から11月3日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（通算7度目／以降SGA）、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシー（通算3度目）となった。
NBA Players of the Week for Week 2.
West: Shai Gilgeous-Alexander (@okcthunder)
East: Tyrese Maxey (@sixers) pic.twitter.com/TQ0EyN3de5
- NBA (@NBA) November 3, 2025
期間中を4戦無敗で終えたサンダーで、SGAは平均28.8得点4.5リバウンド6.5アシストを記録。昨シーズンのMVPは、連続して20得点以上を記録した試合数が79に到達し、NBA歴代3位タイとなっている。
一方のマクシーは、期間中に平均33.5得点5.3リバウンド9.8アシストと暴れ回り、シクサーズを3勝1敗の好成績へ導いた。4日に25歳を迎えたガードは、今シーズン開幕から6試合連続で25得点、5アシスト以上を記録したことで、NBA史上5人目の選手に。
3日終了時点で、SGA率いるサンダーはウェスト首位の7勝0敗、マクシーが引っ張るシクサーズはイースト1位の5勝1敗としている。第2週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2025－26シーズン第2週の週間MVP候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）
ドリュー・ホリデー（ブレイザーズ）
デビン・ブッカー（サンズ）
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）
オースティン・リーブス（レイカーズ）
アルペレン・シェングン（ロケッツ）
・イースタン・カンファレンス
ジェイレン・ブラウン（セルティックス）
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
ジョシュ・ギディー（ブルズ）
ジェイレン・ジョンソン（ホークス）
ライアン・ロリンズ（バックス）
