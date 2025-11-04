今季第2週の週間MVPにサンダーのギルジャス・アレクサンダー、シクサーズのマクシーが選出

11月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2025－26レギュラーシーズン第2週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

10月28日から11月3日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（通算7度目／以降SGA）、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシー（通算3度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 2.

West: Shai Gilgeous-Alexander (@okcthunder)

East: Tyrese Maxey (@sixers) pic.twitter.com/TQ0EyN3de5

- NBA (@NBA) November 3, 2025

期間中を4戦無敗で終えたサンダーで、SGAは平均28.8得点4.5リバウンド6.5アシストを記録。昨シーズンのMVPは、連続して20得点以上を記録した試合数が79に到達し、NBA歴代3位タイとなっている。

一方のマクシーは、期間中に平均33.5得点5.3リバウンド9.8アシストと暴れ回り、シクサーズを3勝1敗の好成績へ導いた。4日に25歳を迎えたガードは、今シーズン開幕から6試合連続で25得点、5アシスト以上を記録したことで、NBA史上5人目の選手に。

3日終了時点で、SGA率いるサンダーはウェスト首位の7勝0敗、マクシーが引っ張るシクサーズはイースト1位の5勝1敗としている。第2週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第2週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）



ドリュー・ホリデー（ブレイザーズ）



デビン・ブッカー（サンズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



オースティン・リーブス（レイカーズ）



アルペレン・シェングン（ロケッツ）

・イースタン・カンファレンス



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ジョシュ・ギディー（ブルズ）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



ライアン・ロリンズ（バックス）

【動画】今シーズン第2週のベストモーメント集はこちら！





