今月の親善試合に臨むブラジル代表メンバー発表! “大エース”は今回も招集外
ブラジルサッカー連盟(CBF)は3日、今月の国際親善試合に向けたブラジル代表メンバーを発表した。
FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)やMFカゼミーロ(マンチェスター・U)といった主力選手が前回から引き続き選ばれたほか、DFマルキーニョス(パリSG)が9月以来、MFファビーニョ(アルイテハド)が2022年カタールW杯以来の復帰。一方、大怪我を負った2023年10月を最後に代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)は、今回も招集が見送られた。
カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルは、北中米ワールドカップ南米予選を5位で通過。先月の強化試合では韓国に5-0で大勝したが、日本には2点リードから2-3と逆転を許し、史上初の黒星を喫した。立て直しを目指し、15日にセネガル、18日にチュニジアと対決する。
以下、招集メンバー
▽GK
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)
ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)
▽DF
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
カイオ・エンヒキ(モナコ)
ダニーロ(フラメンゴ)
エデル・ミリトン(R・マドリー)
ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
ルシアーノ・ジュバ(バイーア)
マルキーニョス(パリSG)
パウロ・エンヒキ(バスコ・ダ・ガマ)
ウェズレイ(ローマ)
▽MF
アンドレイ・サントス(チェルシー)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
カゼミーロ(マンチェスター・U)
ファビーニョ(アルイテハド)
ルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)
▽FW
エステバン(チェルシー)
ジョアン・ペドロ(チェルシー)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
リシャルリソン(トッテナム)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
ビトール・ロッキ(パルメイラス)
