　ブラジルサッカー連盟(CBF)は3日、今月の国際親善試合に向けたブラジル代表メンバーを発表した。

　FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)やMFカゼミーロ(マンチェスター・U)といった主力選手が前回から引き続き選ばれたほか、DFマルキーニョス(パリSG)が9月以来、MFファビーニョ(アルイテハド)が2022年カタールW杯以来の復帰。一方、大怪我を負った2023年10月を最後に代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)は、今回も招集が見送られた。

　カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルは、北中米ワールドカップ南米予選を5位で通過。先月の強化試合では韓国に5-0で大勝したが、日本には2点リードから2-3と逆転を許し、史上初の黒星を喫した。立て直しを目指し、15日にセネガル、18日にチュニジアと対決する。

以下、招集メンバー

▽GK

ベント(アルナスル)

エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)

ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)

▽DF

アレックス・サンドロ(フラメンゴ)

カイオ・エンヒキ(モナコ)

ダニーロ(フラメンゴ)

エデル・ミリトン(R・マドリー)

ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

ルシアーノ・ジュバ(バイーア)

マルキーニョス(パリSG)

パウロ・エンヒキ(バスコ・ダ・ガマ)

ウェズレイ(ローマ)

▽MF

アンドレイ・サントス(チェルシー)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

カゼミーロ(マンチェスター・U)

ファビーニョ(アルイテハド)

ルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)

▽FW

エステバン(チェルシー)

ジョアン・ペドロ(チェルシー)

ルイス・エンヒキ(ゼニト)

マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)

リシャルリソン(トッテナム)

ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)

ビトール・ロッキ(パルメイラス)