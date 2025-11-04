GRAPEVINEが、2026年3月から5月にかけて全国5都市を巡るホールツアー＜GRAPEVINE SPRING TOUR＞を開催することを発表した。

ライブハウスでみせるエネルギッシュな熱情はそのままに、ホールの拡がりのなかで音と光が呼応し、スケールの大きなロックンロールが空間を染めて響きわたる。GRAPEVINEの音楽がもつ詩情と重層的なサウンドをホール公演でぜひ楽しんで欲しい。

◾️＜GRAPEVINE SPRING TOUR＞ 2026年

3月28日（土） 大阪・NHK大阪ホール 開場/開演 15:30/16:30

4月11日（土） 福岡・福岡市民ホール 中ホール 開場/開演 16:15/17:00

4月28日（火） 東京・LINE CUBE SHIBUYA. 開場/開演 17:30/18:30

5月5日（火） 名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール 開場/開演 16:15/17:00

5月10日（日） 仙台・日立システムズホール仙台シアター 開場/開演 16:30/17:00 ◆チケット

指定席6,500円（税込）

・オフィシャル先行 受付期間：11月11日（火）〜11月16日（日）

GRAPEVINEホームページ・SNSにて受付

・一般発売：12月20日（土）〜

◾️＜SOMETHING SPECIAL＞ ◆SOMETHING SPECIAL GRAPEVINE × MONO NO AWARE

日程：2026年1月11日（日）

会場：ダイアモンドホール(名古屋)

開場 / 開演：16:00 / 17:00 ◆SOMETHING SPECIAL GRAPEVINE × LOSTAGE

日程：2026年1月15日（木）

会場：BIGCAT（大阪）

開場 / 開演：18:00 / 19:00 ◆SOMETHING SPECIAL GRAPEVINE × 柴田聡子（BAND SET）

日程：2026年1月23日（金）

会場：LIQUIDROOM（東京）

開場 / 開演：18:00 / 19:00 ◆チケット料金

前売：スタンディング 6,000円（税込・整理番号付・ドリンク代別）