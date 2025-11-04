GRAPEVINE、音と光で空間を染める春のホールツアー＜SPRING TOUR＞開催決定
GRAPEVINEが、2026年3月から5月にかけて全国5都市を巡るホールツアー＜GRAPEVINE SPRING TOUR＞を開催することを発表した。
ライブハウスでみせるエネルギッシュな熱情はそのままに、ホールの拡がりのなかで音と光が呼応し、スケールの大きなロックンロールが空間を染めて響きわたる。GRAPEVINEの音楽がもつ詩情と重層的なサウンドをホール公演でぜひ楽しんで欲しい。
◾️＜GRAPEVINE SPRING TOUR＞
2026年
3月28日（土） 大阪・NHK大阪ホール 開場/開演 15:30/16:30
4月11日（土） 福岡・福岡市民ホール 中ホール 開場/開演 16:15/17:00
4月28日（火） 東京・LINE CUBE SHIBUYA. 開場/開演 17:30/18:30
5月5日（火） 名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール 開場/開演 16:15/17:00
5月10日（日） 仙台・日立システムズホール仙台シアター 開場/開演 16:30/17:00
◆チケット
指定席6,500円（税込）
・オフィシャル先行 受付期間：11月11日（火）〜11月16日（日）
GRAPEVINEホームページ・SNSにて受付
・一般発売：12月20日（土）〜
◾️＜SOMETHING SPECIAL＞
◆SOMETHING SPECIAL GRAPEVINE × MONO NO AWARE
日程：2026年1月11日（日）
会場：ダイアモンドホール(名古屋)
開場 / 開演：16:00 / 17:00
◆SOMETHING SPECIAL GRAPEVINE × LOSTAGE
日程：2026年1月15日（木）
会場：BIGCAT（大阪）
開場 / 開演：18:00 / 19:00
◆SOMETHING SPECIAL GRAPEVINE × 柴田聡子（BAND SET）
日程：2026年1月23日（金）
会場：LIQUIDROOM（東京）
開場 / 開演：18:00 / 19:00
◆チケット料金
前売：スタンディング 6,000円（税込・整理番号付・ドリンク代別）
