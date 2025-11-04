竹渕慶、クリスマスカバーアルバム収録曲「Happy Xmas (War Is Over)」先行配信決定。アルバムリリース記念生配信＆ポップアップストア開催決定も
竹渕慶が、11月26日に自身初となるクリスマスをテーマに選曲したカバーアルバム『Songs for Your Christmas』より、収録曲「Happy Xmas (War Is Over)（オリジナル：ジョン & ヨーコ）」を11月12日にデジタルリリースすることを発表した。
そして11月19日20時からは、竹渕慶YouTubeオフィシャルチャンネルで「Kei’s Room Radio『Songs for Your Christmas』リリース記念トーク＆ライブ」と題したアルバムリリース直前スペシャル企画生配信を行うことも発表された。スペシャルゲストには盟友齊藤ジョニーを迎え、アルバム『Songs for Your Christmas』に収録される楽曲を生ライブで披露したり、2025年7月に初の共作オリジナルソングリリースするなど新たなコラボレーションを重ねた二人による、少し早めの2025年振り返りトークも繰り広げられる予定とのことだ。
さらに、竹渕慶初のクリスマスアルバム『Songs for Your Christmas』リリースを記念して、初のポップアップストアを開催する。11月29日、30日に東京・下北沢の老舗バー「ぐらばー亭」にて、アルバムリリースを記念したスペシャルクリスマスグッズの販売を行う。グッズラインナップ等の詳細は後日竹渕慶オフィシャルサイトやSNSにて発表される。
◾️「Happy Xmas (War Is Over)」（オリジナル：ジョン & ヨーコ）
2025年11月12日（水）先行配信
Pre-add / save：https://virginmusic.lnk.to/HappyXmas_KT
◾️「Kei’s Room Radio『Songs for Your Christmas』リリース記念トーク＆ライブ」
2025年11月19日（水）20時開始配信予定
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@KeiTakebuchi/
◾️竹渕慶『Songs for Your Christmas』リリース記念ポップアップストア
日時：11月29日（土）12:00-19:00 / 11月30日（日）12:00-19:00
会場：ぐらばー亭
住所：東京都世田谷区北沢２丁目７−３ ハイツ北沢
※竹渕慶本人の来店予定はございません。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
■洋邦クリスマスカバーアルバム「Songs for Your Christmas」
2025年11月26日（水）発売
価格：3,300円（税込） 品番：POCS-23064
Pre-add / save、CD予約：https://virginmusic.lnk.to/SfYC
▼収録曲
粉雪 （オリジナル：レミオロメン）
白い恋人達 （オリジナル：桑田佳祐）
恋人がサンタクロース （オリジナル：松任谷由実）※O.A.推奨曲
雪の華 （オリジナル：中島美嘉）
Silent Night （traditional）
Happy Xmas （オリジナル：ジョン & ヨーコ）
Last Christmas （オリジナル：ワム！ ）
The Christmas Song （オリジナル：ナット・キング・コール）
O Holy Night （traditional ）
You Raise Me Up （オリジナル：シークレット・ガーデン）
◾️＜竹渕慶 TOUR 2026 〜この歌をあなたに〜 BAND＞
2026年
6月27日（土）神戸QUILT
6月28日（日）高松DIME
7月4日（土）広島JUKE
7月5日（日）福岡ROOMS
7月11日（土）仙台誰も知らない劇場
7月12日（日）横浜mint hall
7月18日（土）札幌CUBE GARDEN
7月19日（日）千葉ANGA
7月25日（土）新潟ジョイアミーア
7月26日（日）高崎クラブジャマーズ
8月1日（土）西川口ハーツ
8月2日（日）金沢AZ
8月8日（土）名古屋クラブクアトロ
8月9日（日）大阪Knave
8月11日（火・祝）東京PLEASURE PLEASURE
関連リンク
◆竹渕慶 オフィシャルサイト
◆竹渕慶 オフィシャルX
◆竹渕慶 オフィシャルInstagram
◆竹渕慶 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆竹渕慶 オフィシャルTikTok