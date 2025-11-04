「兵藤まい 2026 CALENDER」（A4中綴じタイプ）

弊社インプレスは、「兵藤まい 2026 CALENDER」と「橘 あさひ2026 CALENDER」を発売中。デジタルカメラマガジンおよびデジカメ Watchで活躍するポートレート写真家、清田大介氏と山本春花氏が注目の女性タレントを撮り下ろした。受注生産で、11月30日（日）23時59分まで受付中。

兵藤まい 2026 CALENDER

「兵藤まい 2026 CALENDER」（プラケース入りカードタイプ）

モデル、タレントとして活躍する現役女子高生、兵藤まいさんのカレンダー。B3サイズ（8,460円）、A4サイズ（4,270円）、カードタイプ（3,170円）の全3種類。

写真家・山本春花氏による80点以上の写真から、購入者が好みの写真を選んでオリジナルカレンダーを作成できるタイプと、兵藤まいさん自らがセレクトしたスペシャル写真で構成される大判カレンダーがラインアップ。

高校1年生の兵藤まいさんを山本氏が1年撮影した成長記録でもある。ロケは沖縄県、新潟県、東京都で行い、表現力がつき、大人っぽくなっていくその表情に驚いたと言う。

冬の新潟では越後湯沢の雪と戯れる、はつらつとしたシーンが撮影できた

都内の路地裏で撮影。女子高生らしい無邪気なしぐさが魅力的だ

背景を真っ暗に落とした。見たことのなかった表情に驚いた1枚

「兵藤まい 2026 CALENDER」（B3ハンガータイプ）

橘 あさひ2026 CALENDER

「橘 あさひ2026 CALENDER」

人気コスプレイヤーであり、グラビアアイドルでもある橘あさひさんのカレンダー。B3サイズ（8,460円）とA3サイズ（5,160円）の2種類をラインアップ。

写真家・清田大介氏による撮り下ろし写真で構成された大判カレンダーだ。彼女の魅力をクローズアップすべく、撮影は清田氏が所有するスタジオで行った。衣装はこだわりのランジェリーと水着。ライティングでバリエーションを作ることを心掛け、LEDライトと自然光を使い分けたと言う。

スタジオのコンクリートの壁を背景にしてポイントを作った

窓からの自然光を斜光にして立体感を演出した

白い紗幕越しにLEDライトを当てて光を回している