オズワルドの伊藤俊介が、11月2日放送の『チャンスの時間』（ABEMA）で、蛙亭・イワクラとの破局を初告白した。

「この日、お笑いトリオ『リンダカラー∞』りなぴっぴさんが伊藤さんを占いました。得意だというタロットで鑑定したところ、彼に対して『そうとう悩んでます』『1人でずっと考えてる』と切り込みました。

千鳥ノブさんが伊藤さんに『（そういう悩みは）イワクラさんに相談しないんですか？』と質問すると、彼は突然『別れまして……』と破局を自ら報告。スタジオが騒然となりました」（芸能記者）

その別れは突然訪れたという。

大悟と朝7時まで飲んで帰宅した伊藤。再び仕事に出かける際、イワクラから「話がある」とのLINEが届いたという。そして「その日、夜2人で話し合って（決めた）」とあっさり決まったようだ。まさかの破局報告だが、Xでは、

《社会人として、どうかと思っていたので、イワクラさんは別れて正解》

《プロポーズ待ってたのにスルーされ続けたとか可哀想で、イワクラさん別れて正解》

と、むしろ歓迎する声も。芸能プロ関係者が、その理由についてこう語る。

「深刻な “遅刻癖” など、伊藤さんの荒れた生活ぶりは以前から指摘されていました。お笑いライブへ遅刻して、相方・畠中悠さんから激怒されることもしばしばで、過去には遅刻しすぎで3カ月間、吉本の全劇場への出禁処分を食らったこともあるほどです」

妹で女優の伊藤沙莉も兄の素行を懸念しており、昨年11月配信のポッドキャスト番組『松岡茉優＆伊藤沙莉「お互いさまっす」』では、「本当にいい加減にしなよ。抹殺されても知らないからね」と、直接、話したと明かしている。

「遅刻する理由はお酒の飲みすぎでしょう。本人曰く、飲み代で月100万円以上使っているそうです。しかも、飲み代だけではなく、年間600万円近くタクシー代に充てるほどの浪費家だとか。

イワクラさんも、同じ芸人として先輩との付き合いなどを理解しているとはいえ、さすがに嫌気がさしたのでは」（前出・芸能プロ関係者）

2021年末、芸人仲間とのルームシェアを経て交際をスタートさせた2人。当初はイワクラも、伊藤について「結婚したらいい旦那になる」と語っていたが……。

「2022年末、伊藤さんはイワクラさんを妹の沙莉さんにも紹介しています。2023年初頭には『年内結婚』という報道もありましたからね。ただ今回、イワクラさんから『話がある』と別れを切り出したというのは、よほどひどかったのでしょうね。

心配なのは、ひとりになった伊藤さんですね。ますます生活が荒れて、仕事にも影響をあたえてしまわないか心配です」（前出・芸能プロ関係者）

遅刻も飲酒も “笑える範囲” にとどめてほしいものだが……。