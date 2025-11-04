奥田民生、新曲2曲を含む全8曲収録のEP『あまりもの』リリース決定
奥田民生が、2026年1月7日にEP『あまりもの』をリリースすることを発表した。
本作は、新曲2曲を含む全8曲を収録。既存曲も全曲新たにレコーディングを行い、装いも新たになった内容になるという。商品の予約は11月4日正午より受付が開始する。
EPタイトル曲となる「あまりもの」は、アコースティックギターの軽やかなメロディラインにもかかわらず、その歌詞と歌も相まってじわっと心に響く1曲だという。その他、タイアップ曲としてシングルリリースした「太陽が見ている」「ハナウタ」の他、YouTubeチャンネル発の所ジョージとの共作曲や、KinKi Kidsへ提供した楽曲のセルフカバーなど盛りだくさんとのことだ。
また、おなじみのMTR&Y（奥田民生・小原礼・湊雅史・斎藤有太）での演奏や、東京スカパラダイスオーケストラホーンセクション・NARGO（Trumpet）、北原雅彦（Trombone）、GAMO（Tenor Sax）、谷中敦（Baritone Sax）が参加した楽曲も収録。また、既報の通りリリース直後の1月11日からは、MTR&Yメンバーでの全国17カ所をめぐるツアーもスタートする。
◾️EP『あまりもの』
2026年1月7日（水）発売
CD形態数：1形態／紙ジャケット＋ブックレット
価格：￥3,000（税込）RCMR-0012（TGCS-13772）
▼参考
01：新曲
02：KinKi Kidsへ2013年に提供した楽曲のセルフカバー(新録)
03：オリジナル曲は2021/09/15 配信限定リリース（今回新録によるセルフカバー）
04：奥田民生YouTubeチャンネルで生まれた所ジョージとの共作曲(新録)
05：オリジナル曲は2021/09/15 配信限定リリース（今回新録によるセルフカバー）
06：オリジナル曲は2022/03/09 CD+配信リリース（今回新録によるセルフカバー）
タイアップ：日テレ系2022年1月期連続ドラマ「逃亡医F」主題歌（主演：成田凌）
07：オリジナル曲は2023/08/09 配信限定リリース（今回新録によるセルフカバー）
タイアップ：ドコモビジネスCMソング（2023年）
08：新曲
▼収録曲
01.うちょうてん
02.スピード
03.僕的地(あまりものver)
04.上限64馬力
05.銀座のソニー(あまりものver)
06.太陽が見ている(あまりものver)
07.ハナウタ(あまりものver)
08.あまりもの
▼CD「あまりもの」× 全国ツアー「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」特設サイト
https://www.okudatamio.jp/special/ot2026/
▼CD「あまりもの」購入ダイレクトリンク（上記特設サイト内にもリンクボタンあり）
https://www.sma.co.jp/ot_amarimono/
◾️＜奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」＞
2026年
1月11日（日）【千葉】市原市市民会館 OPEN16:00 / START17:00
1月18日（日）【埼玉】さいたま市文化センター 大ホール OPEN17:00 / START18:00
1月23日（金）【滋賀】滋賀県立文化産業交流会館 OPEN18:00 / START19:00
1月31日（土）【福岡】福岡市民ホール 大ホール OPEN17：00 / START18：00
2月01日（日）【熊本】市民会館シアーズホーム夢ホール OPEN17:00 / START18:00
2月07日（土）【神奈川】相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館） OPEN17：00 / START18：00
2月11日（水・祝）【新潟】新潟テルサ OPEN17：00 / START18：00
2月14日（土）北海道】カナモトホール（札幌市民ホール） OPEN17：00 / START18：00
2月20日（金）【岡山】倉敷市民会館 OPEN18:00 / START19:00
2月22日（日）【京都】ロームシアター京都メインホール OPEN16:30 / START17:30
2月28日（土）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール OPEN17：00 / START18：00
3月07日（土）【宮城】仙台サンプラザホール OPEN17:00 / START18:00
3月14日（土）【兵庫】神戸国際会館こくさいホール OPEN17:00 / START18:00
3月15日（日）【広島】上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール） OPEN16:30 / START17:30
3月20日（金・祝）【石川】本多の森 北電ホール OPEN16:30 / START17:30
3月22日（日）【大阪】梅⽥芸術劇場メインホール OPEN16:30 / START17:30
3月28日（土）【東京】昭和女子大学 人見記念講堂 OPEN17:00 / START18:00
3月29日（日）【東京】昭和女子大学 人見記念講堂 OPEN16:00 / START17:00
▼チケット料金
チケット料金：前売指定席 9,350円（税込）
※小学生以上有料。未就学児童、大人1名につき子供1名まで膝上可。
