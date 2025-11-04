奥田民生が、2026年1月7日にEP『あまりもの』をリリースすることを発表した。

本作は、新曲2曲を含む全8曲を収録。既存曲も全曲新たにレコーディングを行い、装いも新たになった内容になるという。商品の予約は11月4日正午より受付が開始する。

EPタイトル曲となる「あまりもの」は、アコースティックギターの軽やかなメロディラインにもかかわらず、その歌詞と歌も相まってじわっと心に響く1曲だという。その他、タイアップ曲としてシングルリリースした「太陽が見ている」「ハナウタ」の他、YouTubeチャンネル発の所ジョージとの共作曲や、KinKi Kidsへ提供した楽曲のセルフカバーなど盛りだくさんとのことだ。

ジャケット写真

また、おなじみのMTR&Y（奥田民生・小原礼・湊雅史・斎藤有太）での演奏や、東京スカパラダイスオーケストラホーンセクション・NARGO（Trumpet）、北原雅彦（Trombone）、GAMO（Tenor Sax）、谷中敦（Baritone Sax）が参加した楽曲も収録。また、既報の通りリリース直後の1月11日からは、MTR&Yメンバーでの全国17カ所をめぐるツアーもスタートする。

◾️EP『あまりもの』

2026年1月7日（水）発売 CD形態数：1形態／紙ジャケット＋ブックレット

価格：￥3,000（税込）RCMR-0012（TGCS-13772） ▼参考

01：新曲

02：KinKi Kidsへ2013年に提供した楽曲のセルフカバー(新録)

03：オリジナル曲は2021/09/15 配信限定リリース（今回新録によるセルフカバー）

04：奥田民生YouTubeチャンネルで生まれた所ジョージとの共作曲(新録)

05：オリジナル曲は2021/09/15 配信限定リリース（今回新録によるセルフカバー）

06：オリジナル曲は2022/03/09 CD+配信リリース（今回新録によるセルフカバー）

タイアップ：日テレ系2022年1月期連続ドラマ「逃亡医F」主題歌（主演：成田凌）

07：オリジナル曲は2023/08/09 配信限定リリース（今回新録によるセルフカバー）

タイアップ：ドコモビジネスCMソング（2023年）

08：新曲 ▼収録曲

01.うちょうてん

02.スピード

03.僕的地(あまりものver)

04.上限64馬力

05.銀座のソニー(あまりものver)

06.太陽が見ている(あまりものver)

07.ハナウタ(あまりものver)

08.あまりもの ▼CD「あまりもの」× 全国ツアー「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」特設サイト

https://www.okudatamio.jp/special/ot2026/ ▼CD「あまりもの」購入ダイレクトリンク（上記特設サイト内にもリンクボタンあり）

https://www.sma.co.jp/ot_amarimono/

◾️＜奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」＞ 2026年

1月11日（日）【千葉】市原市市民会館 OPEN16:00 / START17:00

1月18日（日）【埼玉】さいたま市文化センター 大ホール OPEN17:00 / START18:00

1月23日（金）【滋賀】滋賀県立文化産業交流会館 OPEN18:00 / START19:00

1月31日（土）【福岡】福岡市民ホール 大ホール OPEN17：00 / START18：00

2月01日（日）【熊本】市民会館シアーズホーム夢ホール OPEN17:00 / START18:00

2月07日（土）【神奈川】相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館） OPEN17：00 / START18：00

2月11日（水・祝）【新潟】新潟テルサ OPEN17：00 / START18：00

2月14日（土）北海道】カナモトホール（札幌市民ホール） OPEN17：00 / START18：00

2月20日（金）【岡山】倉敷市民会館 OPEN18:00 / START19:00

2月22日（日）【京都】ロームシアター京都メインホール OPEN16:30 / START17:30

2月28日（土）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール OPEN17：00 / START18：00

3月07日（土）【宮城】仙台サンプラザホール OPEN17:00 / START18:00

3月14日（土）【兵庫】神戸国際会館こくさいホール OPEN17:00 / START18:00

3月15日（日）【広島】上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール） OPEN16:30 / START17:30

3月20日（金・祝）【石川】本多の森 北電ホール OPEN16:30 / START17:30

3月22日（日）【大阪】梅⽥芸術劇場メインホール OPEN16:30 / START17:30

3月28日（土）【東京】昭和女子大学 人見記念講堂 OPEN17:00 / START18:00

3月29日（日）【東京】昭和女子大学 人見記念講堂 OPEN16:00 / START17:00 ▼チケット料金

チケット料金：前売指定席 9,350円（税込）

※小学生以上有料。未就学児童、大人1名につき子供1名まで膝上可。