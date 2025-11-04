hitomiが、CDデビュー30周年のアニバーサリーイヤーの集大成として自身初のオンラインライブ＜Re:CONNECT＞を11月3日に開催した。

◆hitomi 動画

「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」といった代表曲から、ファンには垂涎の的となった「BLADE RUNNER」「flow」「Supernova」「WORLD! WIDE! LOVE!」など久々に演奏される楽曲まで、広くそして深い12曲がラインナップされた。

事前に発表されていた持田香織とDo As Infinityの伴都美子によるRe:write楽曲「体温（蹲）」と「there is…（LOVE）」には、両名によって新たに描かれた歌詞が添えられ、直前のMCでは、hitomiから「アーティストとして共に同じ時代を歩んできた2人にオファーするに至った想いや深い謝意」が述べられた。

ヒット曲オンパレードの中、ラストを飾ったのは、31年目に向けた “決意表明” とも取れる新曲「Stand by…」。全く知らされていなかったサプライズに、コメント欄は、ファンからの歓喜と祝福の言葉で溢れた。今回のオンラインライブの模様は、avex official YouTubeチャンネルにて、11月9日まで期間限定で全編公開されている。

また公演中、「やっぱりみんなに（直接）会いたい」と告げた上で、2026年3月28日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEでリアルライブを開催することも発表された。

こちらは本日、11月4日18時からファンクラブ先行でチケット受付開始。＜Re:CONNECT＞のライブ音源や映像などを収録したCD+Blu-rayとスペシャルグッズ付きプレミアチケットも用意されている。

■＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞ 2026年3月28日（土）Open 17:00 / Start 17:30

会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE チケット（別途ドリンク代）：

グッズ付き/指定席：29,000円（税込）

グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）

通常指定席：13,500円（税込）

通常スタンディング：9,500円（税込） ※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細

・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α

・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α

・30周年/豪華フォトブック

・限定Tシャツ（Lサイズ）

・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施いたします!!） 本日18時より、hitomiオフィシャルファンクラブ「frontier」先行チケット受付開始!!

URL：https://fanicon.net/ticket/6924

受付期間：2025年11月4日（火）18:00〜11月16日（日）23:59まで お問い合わせ（平日10:00〜17:00）：

https://supportform.jp/a-information