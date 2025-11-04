マライア・キャリーが自身のInstagramを更新。日本滞在中にハロウィンを楽しむ様子を公開した。

【写真】①日本でハロウィンを満喫するマライア・キャリー／②～⑥エド・シーラン、ジャスティン・ビーバー、レディー・ガガらの仮装ショット

■マライア・キャリーでロリィタファッションでハローキティとご対面！双子の子ども達はハチワレとうさぎに仮装

マライア・キャリーは、7年ぶりの来日ツアーを開催。10月28日には兵庫・GLION ARENA KOBE、11月1日と2日には神奈川・Kアリーナ横浜にて公演を行った。

10月31日も日本に滞在中だったマライアは日本でハロウィンを楽しんだようで、「Happy Halloween from Japan!!!（おばけ、日本国旗の絵文字）」というキャプションと共に、ピンクのツインテールヘアにロリィタファッションに身を包んだ写真を公開。レースのグローブをはめたマライアは、白のフリル傘を開いてにっこりと笑ったり（1枚目）、サングラスをずらしたり（2枚目）と、様々なポーズを披露した。

3枚目はマライアの双子の子ども達との3ショット。子ども達は『ちいかわ』のキャラクター、ハチワレとうさぎの着ぐるみを着ている。また4枚目では、雨が降る中、仮装した子ども達とSP（セキュリティポリス）と共に一緒に屋外を歩く動画も。さらに、6枚目ではハロウィン仮装したハローキティとダニエルに囲まれる動画も公開。ハローキティとダニエルの衣装から、マライアはユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪問したと思われる。

SNSでは、「マライアが日本をコスプレで歩くって、非現実感強い」「まるでアイドルの如く」「コスプレ似合っててかわいい」「全力で日本楽しんでる笑」「マライアのこどもたち、ちいかわでハロウィンしてるぅー！」「マライア様がクリスマスではなくハロウィンを…しかも日本で…。」など、様々な反響が寄せられている。

■エド・シーランはペニーワイズ、ジャスティン・ビーバーは家族でMr.インクレディブルに変身！海外セレブのハロウィン仮装2025

なお、海外セレブたちは今年のハロウィンも全力で楽しんだようだ。エド・シーランは、ホラー映画『IT／イット』シリーズに登場する殺人ピエロ・ペニーワイズに変身し、街中で強風に吹かれたり、カフェでコーヒーを飲むなどシュールな姿を披露。ペニーワイズに変身する過程も動画で公開している。

また、ジャスティン・ビーバーは、妻のヘイリー・ビーバーと1歳の息子と共にピクサー映画『Mr.インクレディブル』のファミリーに仮装している他、レディー・ガガは、バラのドレスを纏いスコップを持った姿でエデンの園とその庭師に変身、ビリー・アイリッシュはクローゼットにあったもので仮装したと綴り、白塗りの顔を披露、BLACKPINKのLISAは、Netflixの短編アニーメンション『ラブ、デス&ロボット』シリーズ3に収録された短編アニメ作品『彼女の声（Jibaro）』に登場する“彼女”になりきった。