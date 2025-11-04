パラレルシンガー・七海うららが、2025年11月2日東京公演をもって、自身初の全国ツアー＜1st Real Tour『Uralock』＞を完遂し、2026年夏Zeppでのライブ開催を発表した。

◆七海うらら 画像

リアルとバーチャルを行き来する“パラレルシンガー”として魅せるワンマンライブ＜Parallel Show＞は過去2度開催し話題を集める中、今年は全編“リアルの姿”のみでバンドを背負ったライブハウスツアーという業界の常識を覆す新たな挑戦をしていた。

ツアー当初「心の鍵（LOCK）鍵を開けてお待ちしております！」と意気込んだ本人の言葉通りに観客との距離は過去最短。「ステージ近すぎて飛ぶ！」「女性専用エリアで最前取れた…！思った以上に近すぎてやばい」「推し、目の前に存在してた（震え声）」など今までにない“リアル”な存在とダイレクトな熱量を受ける距離感に喜ぶ声が多くあがったという。

すぐに完売し超満員となった千秋楽、東京公演では 1曲目に自身初のアニメ主題歌「感情革命ロックンロール」で幕開け。七海うらら自身によるマイギターを披露しながらのパフォーマンスで会場のボルテージは一気に最高潮へ。

現在放送中のアニメ『暗殺教室』再放送 第2弾エンディングテーマで、LiSA「紅蓮華」を手掛けた事でも知られる草野華余子が作詞・作曲。サウンドプロデュースをした最新曲「Infinity karat」もライブ初披露となった。

アンコールの声援が響く会場でサプライズ映像が上映されると、本ツアーに懸けた七海うらら自身の熱い想いと感謝、そして今後の野望が語られた。映像の最後には「2026年8月12日＜Parallel Show 2026＞@Zepp DiverCity開催決定!!」と告知されると会場からはファンの大きな歓声があがった。終演後には最新曲「Infinity karat」のオフィシャルビデオも公開となり、ライブの熱気そのままにファンの歓喜のコメントが寄せられた。

リアルとバーチャル、二つの世界で輝きを増す七海うららの活躍は、もはや一つの現象だ。彼女が次に織りなす“パラレルな奇跡”を、歴史の証人として見届けてほしい。

◾️七海うらら コメント

初の全国ツアー全6公演、最高のメンバーと温かいお客様に囲まれ、学生時代から憧れていた“ロックバンドとして全国をまわる”という夢のようなひと夏を過ごすことができました。怪我や病もなく無事完走。心からの幸せな時間をありがとうございました。

「1st Real Tour」と題して、インターネットを飛び越えて、より近い距離で、足を運んでくださった“あなたのためだけの唯一無二のロック”を届けたいという想いから、心の鍵を開けて開催に至りました。

新たな出会いと確かな歩みを大切に踏みしめ、熱い感想や現地の反応に背中を押されながら初のギターボーカル。バンドメンバーにも支えられどんどん成長していける公演でした。

リアルとバーチャルで歌う“パラレルシンガー”という活動スタイル、リリース楽曲。

一人ではじめた音楽活動でまだまだ世間に浸透するには壁を感じる事もあります。

それでも、今まで積み上げてきた経験と託された想いを羽根にして、どんな姿でも輝けるってこと。

夢が夢じゃないってこと。

壁を扉に変えて、ファンの皆さんと一緒に正解にしていきたいです。

これからも一歩ずつ、残りの人生をかけてステージに挑んでいきます。

私の生き様を込めた音楽で、1人でも多くの方の背中を押せますように…

ツアーをきっかけに興味を持ってくださった方も、

七海うららの音楽に触れていただけると幸いです。

次の舞台はZeppワンマン！

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

◾️＜Nanami Urara 1st Real Tour『Uralock』＞公演概要 主催：muchoo

企画：muchoo

制作：muchoo Vo：七海うらら

Gt：KIKORI

Ba：わかざえもん（名古屋/札幌/仙台/福岡/東京）、ナツメ ユウキ（大阪）

Ky：Taisei Toda（名古屋/大阪/仙台/福岡/東京）、翔馬-Shoma-（札幌）

Dr：SION（名古屋/大阪/札幌/仙台/東京）、樋口 幸佑（福岡） PA：原田 悠汰（TETRAS inc.）、安井 翔吾（TETRAS inc.）、尾藤 知史

MP：Taisei Toda、翔馬-Shoma-、柳田将秀（Track Village）

Photo by

Tomohisa Nakai（東京/大阪）

RYOHEI NISHINO（札幌） ▼セットリスト ※各配信サイト随時公開

https://muchoo.lnk.to/Uralock_SETLIST

◾️ライブ出演情報 ＜118の想い 118の書＞

開催日時：11月7日（金） 17時30分から

開催場所：『マルキューブ』

ゲスト：書道家・真澪 ＜ミリアド・ジェネティクス presents 七海うららのパラレルーム』公開収録＞

開催日時：11月7日（金） 17時45分から（予定）

開催場所：東京都千代田区丸の内2丁目4-1丸ビル1階『マルキューブ』

ゲスト：梶裕貴

観覧料：無料