『うたコン』で“ナンバーワンソング”を特集！石川晟也（霜降り明星・せいや）が初登場

11月11日放送の『うたコン』（NHK総合）は、1が並ぶ日にちなんでナンバーワンソングを特集する。

■ISSAは小田和正「ラブ・ストーリーは突然に」を披露

オープニングは、2025年でデビュー30周年の岡本真夜。ミリオンセラーを記録したデビュー曲「TOMORROW」を届ける。大川栄策は、1983年度の年間ランキング1位を獲得した「さざんかの宿」を、小林幸子は自身最大のヒット曲「おもいで酒」を、May J.は2014年映画興行収入ランキング1位を獲得した『アナと雪の女王』の主題歌「レット・イット・ゴー ～ありのままで～（エンドソング）」を披露する。

また、2025年に歌手デビューしたお笑いコンビ霜降り明星のせいやが、本名である石川晟也として、『うたコン初』に登場。日本で最も売れたシングル曲「およげ！たいやきくん」を披露する。市川由紀乃は中森明菜の名曲「ミ・アモーレ」を、ISSAは大ヒットドラマの主題歌で小田和正が歌った「ラブ・ストーリーは突然に」を歌う。

人気コーナー「プレイバック紅白」では、1977年の『第28回NHK紅白歌合戦』を振り返る。この年に初出場を飾った狩人が登場。当時の思い出を語り、初出場の紅白で歌った「あずさ2号」を披露する。

番組後半では、話題の“流し”田内洵也が登場。桑田佳祐がプロデュースした楽曲「深川のアッコちゃん（produced by 夏 螢介 a.k.a. KUWATA KEISUKE）」を披露。番組へのSPメッセージも!?

また、石川晟也（霜降り明星・せいや）は、自身が作詞を手掛けたデビュー曲「オカンのLINE」を、ISSAは新曲「Everything is a part of My Life.」を、music concertoの生演奏とともに届ける。

■歌唱曲＆アーティスト一覧

「TOMORROW」岡本真夜

「おもいで酒」小林幸子

「およげ！たいやきくん」石川晟也

「ラブ・ストーリーは突然に」ISSA

「あずさ2号」狩人

「さざんかの宿」大川栄策

「ミ・アモーレ」市川由紀乃

「レット・イット・ゴー ～ありのままで～（エンドソング）」 May J.

「深川のアッコちゃん（produced by 夏 螢介 a.k.a. KUWATA KEISUKE）」田内洵也

「オカンのLINE」石川晟也

「Everything is a part of My Life.」ISSA

■番組情報

NHK『うたコン』

11/11（火）19:57～20:42

※NHKONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：石川晟也 市川由紀乃 ISSA 大川栄策 岡本真夜 狩人 小林幸子 田内洵也 May J.

