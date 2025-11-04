Snow Manの向井康二が自身のInstagramのストーリーズを更新。木村拓哉との2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。

【画像】向井康二＆木村拓哉の“先輩後輩”ショット

■向井康二「今日木村さんに会えた！」満面の笑顔で報告

投稿では、向井が「今日木村さんに会えた！ 写真撮ってくださりありがとうございます^^」とコメントを添え、楽屋で撮影した2ショットを公開。グレーのスウェットにチェックシャツを重ねたカジュアルな向井は、満面の笑みで木村の腕に手を添えている。

一方の木村はデニムジャケットにベージュのダウンベストを重ねたスタイル。腕を組んで目を閉じ、少し渋い表情を浮かべており、ふたりのコントラストが印象的な1枚に仕上がっている。

■木村拓哉も「楽屋にて奇襲されました…」と反応

木村も自身のInstagramのストーリーズで同じ写真を投稿し、「楽屋にて奇襲されました…」とユーモラスなコメントを添えて反応。

ふたりの自然な掛け合いに、SNSでは「康二くんの笑顔が眩しい」「向井くんの人懐っこさ全開」「夢のコラボ！」「2ショット撮れてよかったね」「かわいい写真」「嬉しそうなこーじかわいい」「表情の温度差が最高」など歓喜の声が相次いでいる。

向井康二のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_kojimukai_official/

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■「#木村さんとツーショット撮りたい向井」木村拓哉の背中を追いかける姿を公開していた向井康二

■一緒にゴルフをしたことも！

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/