11月11日は“串カツ田中の日” 対象商品11種が値段そのまま最大2倍にボリュームアップ＆“タナカさん”割も
串カツ田中では、11月11日を“串カツ田中の日”記念日として毎年キャンペーンを実施。今年の「串カツ田中の日」キャンペーンは、10日から14日の期間限定で、豪華2本立ての企画を用意している。
【比較写真】うずらも増量！サイズアップメニュー一覧
11月11日という暦の数字の並びが、“串が4本並んでいるように見える”ことから、串カツ田中では“串カツ田中の日”と名付け、2015年より毎年キャンペーンを開催。16年には、日本記念日協会より、11月11日が“串カツ田中の日“として認定された。
今年の“串カツ田中の日”は、対象の串カツ7種・一品メニュー4種の計11種が、値段そのままで最大2倍にサイズアップ。定番の「串カツ豚」、野菜串人気No.1の「レンコン」をはじめ、知る人ぞ知る人気串「たらこ」や「鶏つくね〜なんこつ入り」などが、お得に食べられるスペシャルキャンペーンとなっている。
さらに、「“タナカ”さん割」として、全国の“タナカ”さんにうれしい特典も。“タナカ”さんが1人いたらお会計5%、2人以上いたらお会計11％割引になる。
