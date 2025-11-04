全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座の寿司店『おたる政寿司銀座』です。

『おたる政寿司』の魚介を銀座で愛でる口福

寿司の街として知られる小樽。その中心にある「寿司屋通り」の成り立ちに関わったひとりが、『おたる政寿司本店』の2代目。そんな小樽の名店の味を、遥か遠く銀座で気軽に味わえるのがここ。

小樽6600円（ランチ）

『おたる政寿司 銀座』小樽 6600円（ランチ） 握りの内容は仕入れによって変わる。エゾバフンウニやホタテ、ボタンエビのほか、海老みその軍艦など他にないネタもちらほら。水ダコの頭は、中段右側から2つめ、海苔の帯を巻いた握り

浜茹でした水ダコの頭など、ちょっとレアなネタもあって、「なるほど江戸前とは一味違う」と思わせるオツな寿司との出合いがある。握りだけじゃなく、一品料理もまた個性派揃い。例えば、漁師の食べ方からヒントを得たというイカそうめん。ツユにうずらの卵の黄身とウニを溶いて食べるのだが、これがまた上品な味わい。

このツユ、実は地元・小樽の蕎麦屋の主人に、何度もお願いして教わったという特製。そう聞けば思わずへぇ〜と声が漏れた。小樽らしい“食”のトリビアが、あちこちに散りばめられた楽しい一軒だ。

『おたる政寿司 銀座』店長 朝倉健次さん

店長：朝倉健次さん「握りも、一品もおたるの本店と同じ“エゾ前”をお出しします」

『おたる政寿司 銀座』

銀座『おたる政寿司銀座』

［店名］『おたる政寿司銀座』

［住所］東京都中央区銀座1-7-7POLAGINZAビル10階

［電話］03- 6732-1144

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜22時（21時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄有楽町線銀座一丁目駅7番出口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、ウニと卵を絡めて食べる「いかそうめん」の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

