侍ジャパンの井端監督が4日、神奈川県横須賀市のDeNAの2軍施設を金子ヘッドコーチとともに訪問。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据え、秋季トレーニング中の相川新監督にあいさつした。「ごあいさつです。来年2月中旬から（活動が）あるのでご協力お願いしますと」と目的を説明した。

グラウンドでは捕手の有力候補・山本と話し、打撃練習中の牧にも声をかけた。牧に対しては、8月に手術した左手親指の状態を確認。「問題ないというところで、こういうイメージを持っているというところだけは伝えました」と明かした。

牧は15、16日に行う韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）の出場メンバーに選ばれている。DeNAコーチ陣からは「1回休んで、クライマックスへ向けて仕上げに行って、今が一番良い状態じゃないか」と言われたそうで、「非常に楽しみにしてます」という。来春のWBCへ「当然、主力として期待してます。優勝した経験を、してない人にいろいろアドバイスしてもらえれば。初めて出場の選手もいるので頼りになるのかなと思ってます」と期待を寄せ、昨年のプレミア12と同じく一塁で起用するかと問われると「（一塁）も考えてますしね。そこで使おうかなとは思ってます」と話した。

また、山本に関しては「非常に良い捕手ですし、肩が強い」と評価。メジャーと同じく投手のけん制回数が制限されるルールで盗塁のチャンスが増えるとみられる中、「その中での肩というのは素晴らしいなと思ってます」と強みを指摘した。