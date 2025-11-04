「1日5000歩」の歩行でアルツハイマー病の進行が遅くなるとの研究結果、もっと少ない歩数でも効果あり
記憶力や認知機能の低下を特徴とするアルツハイマー病は、世界中の高齢者やその家族に影響を与える重大な神経変性疾患です。そんなアルツハイマー病の進行を「1日5000歩」歩くだけで遅らせることが可能かもしれないとの研究結果を、アメリカの医療研究機関であるマス・ジェネラル・ブリガムが率いる研究チームが発表しました。
Physical activity as a modifiable risk factor in preclinical Alzheimer’s disease | Nature Medicine
Alzheimer's Disease Could Be Slowed by Taking as Few as 5,000 Steps a Day : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/alzheimers-disease-could-be-slowed-by-taking-as-few-as-5000-steps-a-day
アルツハイマー病は非常に一般的な病気であり、85歳以上の高齢者では3人に1人が患っているといわれています。科学者らはいまだにアルツハイマー病の治療法を見つけられていませんが、そのメカニズムを理解することは治療戦略の開発に役立つ可能性があります。
新たに、マス・ジェネラル・ブリガムの神経科学者であるワイイン・ウェンディ・ヤウ氏が率いる研究チームは、加齢に伴う脳の変化やさまざまなバイオマーカー、生活習慣などについて調査したハーバード脳老化研究(Harvard Aging Brain Study)の被験者296人を対象にした研究を実施しました。
被験者は50〜90歳で、いずれも研究開始時点では認知機能障害がみられませんでした。研究では最大14年間にわたって被験者を追跡調査し、アルツハイマー病の進行に関連するアミロイドβタンパク質やタウタンパク質の蓄積を調べる脳スキャン、継続的な認知機能テスト、ウェアラブルデバイスを用いた歩数測定などが行われました。
分析の結果、身体活動とアミロイドβタンパク質の蓄積に関連性はなかったものの、身体活動とタウタンパク質の蓄積および認知機能低下の間には、明確な関連性が確認されました。具体的には、「1日5000歩〜7500歩」という中程度の身体活動を行った被験者は、タウタンパク質の蓄積と認知機能低下の速度が顕著に低下しました。
しかし、歩数による効果は1日7500歩で頭打ちとなり、7500歩を超えて歩いても同程度の効果しか得られませんでした。一方、「1日3000歩〜5000歩」というより少なめの歩数でも、程度こそ低いもののアルツハイマー病に関する指標を遅らせる効果がみられました。
1日5000歩〜7500歩という中程度の運動習慣を持っていた人々は、この結果を説明できるような他の身体活動にも従事していた可能性があります。それでも今回の研究結果は、身体活動がアルツハイマー病の予防あるいは進行を遅らせるための、アクセスしやすい治療目標となり得ることを示唆しています。
研究チームは今回の研究結果から、診断される前のアルツハイマー病の進行を遅らせる戦略として、身体活動に着目した無作為化臨床試験の実施を支持しています。また、認知機能低下のリスクが高く座りがちな高齢者に対し、理解しやすく達成可能な身体活動目標を提供することが、アルツハイマー病対策において有効かもしれないと示唆しました。