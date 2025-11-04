トランプ米大統領との会談中に相好を崩す中国の習近平国家主席（奥の左から2人目）/The White House

香港（CNN）中国の習近平（シーチンピン）国家主席が珍しく笑顔を見せるなど、中国国内では公表されない側面をとらえた写真を米ホワイトハウスが公開した。

習主席は韓国で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席し、10月30日に釜山の空軍基地で米国のドナルド・トランプ大統領と会談した。

ホワイトハウスが今回公開した写真のうち1枚は、厳しい姿勢で臨んだ外交交渉とは別に、両首脳が親し気なやり取りを交わした瞬間をとらえている。

スーツ姿の外交官が居並ぶ会議室で、トランプ氏は交渉テーブルの反対側に座った習主席の方に手を伸ばし、1枚の紙片を差し出していた。習主席は紙片を見て相好を崩しているように見える。

別の写真では習主席が目を閉じて笑みを浮かべている様子で、隣の王毅（ワンイー）外相は笑っていた。

ロイター通信の動画によると、その2日後には習主席が韓国の李在明（イジェミョン）大統領と贈り物を交換した際に、冗談を交わす様子をカメラがとらえていた。

李大統領から木製の囲碁盤を贈られた習主席は、韓国製ディスプレーを搭載した中国の小米科技（シャオミ）製のスマートフォンを李大統領夫妻に贈呈した。

李大統領が冗談を交えて「通信セキュリティーは大丈夫ですか？」と尋ねて笑いを誘うと、習主席も笑顔になって「バックドアがあるかどうかチェックしてください」と応じた。

バックドアとは端末に密かに侵入するための隠された手段のことで、この問題は中国と他国との間で互いに多くの疑惑を生じさせる原因となっている。