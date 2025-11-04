peco、息子への愛情弁当公開「カラフルで可愛い」「栄養ばっちり」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】タレントのpecoが11月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子に作った手作りランチボックスを公開し、反響が寄せられている。
【写真】30歳ママタレ「カラフルで可愛い」息子への愛情弁当公開
pecoは英語で「Today's lunch for my son」とコメントを添え、息子のための弁当の写真を公開。「おネギ入りたまごやき」「昨日の残りのチキンカツ」「昨日の残りのかぼちゃの塩バターきんぴら」「ガーリックオイルと塩で炒めたブロッコリー」のほか、ミッキーマウス型にくり抜かれた人参も盛り込まれ、色とりどりの具材が詰まっている。
この投稿に、ファンからは「カラフルで可愛い」「栄養ばっちり」「愛情たっぷり」「美味しそう」「息子さん幸せ」「盛り付けが素敵」といった声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
