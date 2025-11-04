ドジャースが優勝パレード＆セレモニー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを実施し、ドジャースタジアムではセレモニーも行った。球団の共同オーナーに名を連ねる女子テニス界のレジェンドも参加。インスタグラムには、大谷翔平投手と真美子夫人の2ショット写真も投稿した。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を進んだ後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。

選手や首脳陣らだけでなく、超大物も参加。球団の共同オーナーで女子テニス界のレジェンド、ビリー・ジーン・キング氏の姿もあった。

同氏は「2年連続ワールドチャンピオンのヒーローたちがロサンゼルスに迎え入れられた。ドジャースのワールドシリーズ優勝、改めておめでとう！ そして驚いたわ！ この街はパーティーのやり方を熟知しているのね！」として、自身のインスタグラムを更新した。

バスからの動画やセレモニーの様子などを投稿する中、2つの優勝トロフィーを前に満面の笑みを浮かべる大谷と真美子さんの写真も公開していた。



