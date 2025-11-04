日向坂46・河田陽菜、レアなおでこ出し＆水着姿で満面スマイル！ 2nd写真集『テイクオフ』封入特典ポストカード第4弾公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、封入特典ポストカード全6種のうち4種目の絵柄が公開された。
【写真】封入特典ポストカード絵柄第4弾はレアなおでこ見せヘアの水着ショット！
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
封入特典ポストカードの第4弾解禁ビジュアルは、コペンハーゲンのおしゃれな人が大集結するアートホテルのプールで泳ぎ終わってさっぱりした瞬間の笑顔！ 大人っぽい黒ビキニは、よーく見るとお花の模様があしらわれたかわいさが隠しきれないデザインだ。レアなおでこ見せヘアもコレクション必至の1枚となっている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
【写真】封入特典ポストカード絵柄第4弾はレアなおでこ見せヘアの水着ショット！
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。