「はるかぜちゃん」の愛称で知られる女優で声優の春名風花（24）が4日までに、X（旧ツイッター）を更新。10代からの生活費や学費についてつづった。

春名はファンから寄せられた「ひとり暮らしのころは舞台とアイドルだけで生活できていましたか？？仕送りとかバイトとか必要でしたか？？」との質問に回答。「舞台・タレント業だけで生きていました！16歳からの一人暮らしの家賃＆生活費、幼稚園から短期大学までの学費を全て自分で払っています。仕送りはありません」と説明した。

学生時代からアルバイトをしていたものの「『芸能の仕事をするならいつでも身体をあけておけ』と教えられていたことが抜けず、バイト先は週0勤務可能なところのみ（たまにタイミーで働く程度のレベル）だったので、全く生活費にはなっていませんでした！」という。「ずっと貯金をそこそこしていた＆月10万程度で生活できちゃうタイプなので困らなかったのですが」としながらも、「短大の学費と年金のダブルパンチで今が一番お金はないかもしれません」と明かし、「奨学金の返済が地味にきつい」と吐露した。

続けて「でもね、一番きつかったとき差し入れのお菓子食べて食費0円生活を試みてたんだけど、そのときの自分の貯金額より低い貯金で焦ってない同業者もいっぱいいるってことを知って……」と周囲の芸能仲間らの金銭事情も明かし、「フリーランス1本ってやっぱ厳しい世界だなと思いました」とつづった。

春名は今年6月、俳優の岩崎MARK雄大と結婚したことを報告した。