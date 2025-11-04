工藤静香、“すんごい豪邸”と話題の自宅庭で“育てているフルーツ”を紹介「憧れる」「素敵すぎます」
歌手の工藤静香が、10日までにインスタグラムを更新。大切に育てているフルーツとのショットを投稿すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】工藤静香、育てているフルーツ 過去に披露した植物も（7枚）
自宅の庭などで植物を育てており、SNSでは「庭がこんなに広いなんて」「すんごい豪邸」とも話題を呼んでいる工藤。先日は「自然の色の美しさ 夕方の花の香りは落ち着く」とつづり、ガーベラや、リンゴの花などを公開。手入れ前、手入れ後の様子を披露していた。
今回は「口の中、両方のほっぺの奥がキーンとする投稿！ 柑橘と蜂蜜」と、自宅の庭で収穫する様子と、それをはちみつにつける様子を披露。ファンからは「憧れる」「素敵すぎます」などのコメントが贈られている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
