「ビジュが…」佐藤健、台北でのオフショットにファン悶絶「カッコよすぎて倒れそう」
俳優の佐藤健が3日にインスタグラムを更新。台北でのオフショットを多数公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【別カット】佐藤健、美しすぎる横顔（ほか14枚）
佐藤が投稿したのはファンミーティングのために訪れた台北でのオフショット。複数公開されている写真には、カジュアルな装いで台北の街をかっ歩する様子や、バックステージでの共演者やスタッフとの集合ショット、ステージ上での観客との記念ショットなどが収められている。
いまやワールドワイドに活躍する佐藤の近影に、ファンからは「カッコよすぎて倒れそう」「ビジュが…」「台北に来てくれてありがとう！」などの反響が寄せられている。
■佐藤健（さとう たける）
1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。映画『るろうに剣心』シリーズ、『護られなかった者たちへ』やドラマ『天皇の料理番』、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』『恋はつづくよどこまでも』『100万回 言えばよかった』、Netflix『First Love 初恋』など数々の話題作に出演。2025年は小芝風花とダブル主演を務めたドラマ『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）と主演ドラマ『グラスハート』（Netflix）が配信された。
引用：「佐藤健」インスタグラム（＠takeruxxsato）
